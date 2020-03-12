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- 11:49 В Таиланде сотни обезьян, оставшись без кормильцев-туристов из-за эпидемии, дерутся за еду
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В Таиланде сотни обезьян, оставшись без кормильцев-туристов из-за эпидемии, дерутся за еду (видео)
В Таиланде от пандемии коронавируса пострадали не только люди, но и обезьяны, свободно живущие на местных улицах. Резко снизилось число туристов, которые обычно подкармливают животных. В результате сотни голодных обезьян толпами ходят по городам и затевают между собой драки за еду.
Так, в сети был опубликован ролик, снятый в городе Лопбури, в котором видно, как животные бросаются на свою товарку, в лапах которой заметили один-единственный банан, и пытаются его отобрать.
Местные жители говорят, что никогда еще не видели такой агрессии и свирепости у обезьян, которые давно стали привычной частью городской жизни. «Они теперь больше похожи на диких собак», — говорят они.
В Таиланде пока зарегистрировано лишь 70 случаев заражения коронавирусом и одна смерть. Страна занимает 32-е место в списке стран, наиболее пораженных COVID-19. Тем не менее поток туристов уже снизился по меньшей мере на 44%.
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