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Общество и люди

Под Одессой построят украинский Лас-Вегас: где и когда откроют курорт Дунайя (фото)

11:33 4 мая 2020 510
Казино
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одесской области, на побережье Черного моря, построят круглогодичный курорт Дунайя, в котором будут открыты множество казино.

В сентябре прошлого года его строительство анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Выступая на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), он сказал: «Один из проектов нашей команды — строительство нового курорта на побережье Черного моря. Нужно уточнить, что это будет абсолютно новый город, с нуля».

Член туристического совета при Одесской обладминистрации Фазиль Аскеров рассказал, что этот курорт будет называться Дунайя и располагаться на юге Одесской области, на косе между озером Сасык и Черным морем. Конкретнее — между двумя национальными природными заповедниками: Тузловскими лиманами и Дунайским биосферным заповедником.

По словам Аскерова, круглогодичный курорт Дунайя с игорной зоной будет размещен на площади более 500 гектаров (часть косы занимает дамба), с набережной, протяженностью более 10 километров.

«Это будет не просто морской курорт, а круглогодичный комплекс отелей с казино. Более 80 отелей, самый маленький из которых — на 150, а самый большой — на 1000 номеров. 20 тысяч гостиничных номеров, 25 тысяч рабочих мест. Место для проведения музыкальных фестивалей мирового уровня (на 50 тысяч человек). Первые отели планируют открыть в 2022 году, первый миллион туристов принять — в 2025-м, а к 2030 году — 6 миллионов туристов в год», — уточнил Аскеров.

Объем частных инвестиций — более 2,5 млрд долларов.

Публичная презентация проекта ожидается после карантина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине связи с запретом игорного бизнеса в одночасье были закрыты более 5 тысяч заведений.

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