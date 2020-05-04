Пресс-релиз

ПУМБ за собственные средства обеспечил полторы тысячи врачей медицинской страховкой от заболевания от коронавируса. Страховку получили медицинские работники девяти опорных больниц, находящиеся в зоне повышенного риска заражения, так как именно сюда поступают больные с COVID-19, а также медики больницы скорой помощи в Мариуполе.

С 17 апреля страховая программа «СтопКоронавирус» от страховой компании «АСКА-Життя» сроком на три месяца доступна для медицинских работников Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, Первомайской Центральной Городской Больницы, городской больницы № 3 в Краматорске, Мариупольской городской больницы № 4 им. И.К. Мацука, Мариупольской городской больницы № 9, больницы скорой медицинской помощи в г. Мариуполь, «Специализированной медико-санитарной части» Энергодарского городского совета Запорожской области, Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака, Бердянского территориального медицинского объединения и Подольской городской больницы (Одесская обл), которая с 21 апреля закрылась на двухнедельный карантин в связи с высоким темпом распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди врачей.

«Часть врачей, которые ежедневно выходят на работу, чтобы сдержать пандемию и спасти жизни украинцев, являются клиентами нашего банка. В течение последних недель мы искали способы, как мы можем быть им полезны. Так возникла идея со страхованием. ПУМБ за свой счет оплатил страховки для полутора тысяч медиков. Это все — наши зарплатные клиенты, которых мы смогли застраховать дистанционно. Но в защите нуждаются не только клиенты нашего банка, а все врачи. Поэтому следующим этапом ПУМБ, как социально ответственный бизнес, готов покрыть часть расходов на страховку для всех медиков, независимо от того, обслуживаются они в банке или нет», — прокомментировал руководитель направления розничного страхового бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

С 23 апреля страховка от коронавируса доступна для всех работников учреждений здравоохранения всех форм собственности не старше 70 лет, которые готовы оплатить ее стоимость самостоятельно. Цена страхового полиса на 3 месяца составляет 450 грн, но при этом 40% от стоимости банк оплатит за свой счет. Таким образом, страхование от COVID-19 обойдется врачам в 270 грн.



«В Украине пока нет специализированной государственной программы страхования медицинского персонала от коронавируса. Поэтому большинство врачей в случае инфицирования вынуждены будут лечиться за свой счет. В партнерстве с ПУМБ „АСКА-Життя“ инициировала программу „СтопКоронавирус“, которая рассчитана в первую очередь на врачей, поскольку случаи заражения инфекционными заболеваниями в связи с их профессиональной деятельностью не считаются страховыми случаями для обычной медицинской страховки и, соответственно, расходы на лечение не подлежат возмещению. Такие проекты по страхованию врачей сейчас очень необходимы. И они могут быть осуществлены только в партнерстве с ответственным бизнесом», — прокомментировала генеральный директор «АСКА-Життя» Елена Пантова.

Купить страховку можно в отделениях ПУМБ или дистанционно, заполнив форму на сайте банка. Максимальная сумма страховых выплат по страховке составляет 10 000 гривен. Страховка покрывает первое заболевание COVID-19, которое привело к лечению в условиях стационара или амбулаторного лечения. Размер страховой выплаты составляет 300 гривен за каждый день лечения. В случае летального случая страховая дополнительно выплачивает платеж в размере 10 000 гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter