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В партнерстве с ответственным бизнесом: полторы тысячи врачей получили от ПУМБ страховку от коронавируса
ПУМБ за собственные средства обеспечил полторы тысячи врачей медицинской страховкой от заболевания от коронавируса. Страховку получили медицинские работники девяти опорных больниц, находящиеся в зоне повышенного риска заражения, так как именно сюда поступают больные с COVID-19, а также медики больницы скорой помощи в Мариуполе.
С 17 апреля страховая программа «СтопКоронавирус» от страховой компании «АСКА-Життя» сроком на три месяца доступна для медицинских работников Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, Первомайской Центральной Городской Больницы, городской больницы № 3 в Краматорске, Мариупольской городской больницы № 4 им. И.К. Мацука, Мариупольской городской больницы № 9, больницы скорой медицинской помощи в г. Мариуполь, «Специализированной медико-санитарной части» Энергодарского городского совета Запорожской области, Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака, Бердянского территориального медицинского объединения и Подольской городской больницы (Одесская обл), которая с 21 апреля закрылась на двухнедельный карантин в связи с высоким темпом распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди врачей.
«Часть врачей, которые ежедневно выходят на работу, чтобы сдержать пандемию и спасти жизни украинцев, являются клиентами нашего банка. В течение последних недель мы искали способы, как мы можем быть им полезны. Так возникла идея со страхованием. ПУМБ за свой счет оплатил страховки для полутора тысяч медиков. Это все — наши зарплатные клиенты, которых мы смогли застраховать дистанционно. Но в защите нуждаются не только клиенты нашего банка, а все врачи. Поэтому следующим этапом ПУМБ, как социально ответственный бизнес, готов покрыть часть расходов на страховку для всех медиков, независимо от того, обслуживаются они в банке или нет», — прокомментировал руководитель направления розничного страхового бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.
С 23 апреля страховка от коронавируса доступна для всех работников учреждений здравоохранения всех форм собственности не старше 70 лет, которые готовы оплатить ее стоимость самостоятельно. Цена страхового полиса на 3 месяца составляет 450 грн, но при этом 40% от стоимости банк оплатит за свой счет. Таким образом, страхование от COVID-19 обойдется врачам в 270 грн.
«В Украине пока нет специализированной государственной программы страхования медицинского персонала от коронавируса. Поэтому большинство врачей в случае инфицирования вынуждены будут лечиться за свой счет. В партнерстве с ПУМБ „АСКА-Життя“ инициировала программу „СтопКоронавирус“, которая рассчитана в первую очередь на врачей, поскольку случаи заражения инфекционными заболеваниями в связи с их профессиональной деятельностью не считаются страховыми случаями для обычной медицинской страховки и, соответственно, расходы на лечение не подлежат возмещению. Такие проекты по страхованию врачей сейчас очень необходимы. И они могут быть осуществлены только в партнерстве с ответственным бизнесом», — прокомментировала генеральный директор «АСКА-Життя» Елена Пантова.
Купить страховку можно в отделениях ПУМБ или дистанционно, заполнив форму на сайте банка. Максимальная сумма страховых выплат по страховке составляет 10 000 гривен. Страховка покрывает первое заболевание COVID-19, которое привело к лечению в условиях стационара или амбулаторного лечения. Размер страховой выплаты составляет 300 гривен за каждый день лечения. В случае летального случая страховая дополнительно выплачивает платеж в размере 10 000 гривен.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».