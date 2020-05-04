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Спорт

Девушка Милевского потешила фанов пикантными снимками (фото)

14:16 4 мая 2020 290
Артем Милевский с возлюбленной Валерией
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Похоже, экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины 35-летний Артем Милевский, выступающий на родине за брестское «Динамо», вскоре может завязать с холостяцкой жизнью. По крайней мере, он уже два года встречается с эффектной минчанкой по имени Валерия, у которой есть собственный бренд женской одежды.

Пока же возлюбленная знаменитого футболиста порадовала своих подписчиков в Instagram снимками без верхней одежды на фоне мотоцикла Harley Davidson.
«Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил», — процитировала известный советский хит в подписи под фотографиями невеста Артема Милевского.

«Типо байкер?» — поинтересовался у Валерии в комментариях под этими фото Милевский. «Типо на байкер слет» — ответила ему девушка, намекая на скорую встречу с Артемом. И судя по снимку в аккаунте Милевского, возлюбленные встретились в Бобруйске, где команда Артема накануне разгромила в матче чемпионата Беларуси местную «Белшину» (3:0).

Отметим, что Милевского с девушкой в марте 2018-го познакомил футболист БАТЭ Егор Филипенко, женатый на подруге Валерии.

«Заходит молодой человек симпатичный, раз — одной ручкой поправляет прическу. Рубашка в клеточку, джинсы, высокие ботинки на шнурках. Сначала он «приземлился» за барной стойкой, но Филипенко подошел и позвал его за наш стол.

Сначала я даже ничего не читала. Мы познакомились, и все говорят: «Да это же Артем Милевский!» А я: «Кто такой Артем Милевский?» Я девочка и далека от футбола, даже не знала, какой была его карьера. В свое время я восемь лет лет была замужем за олимпийским чемпионом по гребле. Нашему сыну Ивану 10 лет, он занимается баскетболом. А то, что об Артеме пишут… Пусть пишут! Я к этому вообще спокойно отношусь", — рассказала Валерия в эфире YouTube-канала «Миля».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Милевский помог брестскому «Динамо» пробиться в финал Кубка Беларуси.

Фото Instagram

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