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Россией правит не Путин: известный бизнесмен откровенно рассказал о кланах в РФ
Власть в России сосредоточена не в руках Владимира Путина. Власть поделили между собой около десяти кланов, а Путин просто самый сложный игрок. Такое мнение озвучил известный российский бизнесмен Дмитрий Потапенко. Ранее о таких же кланах и их противостоянии упоминал исследователь путинизма Игорь Эйдман.
«Кто-то называет их башнями Кремля, я их называю кланами. В каждом клане присутствуют и экономисты, и силовики. По моим оценкам, таких кланов в российской политике семь-девять. Причем, они регулярно трансформируются», — рассказал бизнесмен в интервью УНИАН.
Среди мощных групп влияния Потапенко выделяет клан главы «Роснефти» Игоря Сечина, клан министра обороны Сергея Шойгу. «Есть группировки, связанные с кооперативом „Озеро“, кто-то — со Службой внешней разведки, кто-то, соответственно, с ФСБ», — объяснил предприниматель.
Также Потапенко обращает внимание, что между кланами не прекращается межусобица и перераспределение «штыков»: «Рамзан Кадыров в напряженных отношения с Сечиным, Сергей Собянин — с Михаилом Мишустиным. Важно понимать, что эти группы неустойчивы».
Напомним, ранее политолог и историк Владимир Соловей обратил внимание на тандем мэра Москвы Собянина и главы «Ростехнологий» Чемезова. Собянин с такой поддержкой может претендовать на статус преемника Путина.
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