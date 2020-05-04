В СМИ раскритиковали деятельность министерства под руководством Криклия

Политика

Неутешительным итогам восьмимесячного управления Владиславом Криклием одним из ключевых для экономики Украины министерством — Мининфраструктуры — посвящен влог «Кризові новини» на Youtube-канале. Об этом сообщает ИА «Українські Новини». Среди «достижений» министра называют провальную тарифную политику в грузовых железнодорожных перевозках.

«Результат — как ребенку дали порулить локомотивом», — говорится во влоге.

В СМИ напомнили, что тарифы напрямую зависят от уровня развития промышленности, а сейчас Криклий разорвал эту взаимосвязь и фактически вынуждает промышленность и бизнес отказаться от железнодорожных перевозок.

«В эпоху „зубожіння“ тарифы на грузовые перевозки привязывали к ценам промышленности. К примеру, когда они росли на 14% в 2018-м, в 2019-м так же выросли тарифы. В прошлом году цены упали на 7%, но Министерство инфраструктуры предлагает вместо снижения на 7% поднять тарифы уже в июле», — говорится в материале.

СМИ считают, что еще одно нововведение от министерства под руководством Криклия — налог на землю под железной дорогой, — может окончательно убить железнодорожную отрасль: «Развитые страны отказались от этого, как только перестали сжигать ведьм».

Напомним, ранее народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в своем видеоблоге обвинил министра инфраструктуры Владислава Криклия в создании офиса по приему откатов от подрядчиков. В частности, по словам депутата, откаты берутся с компаний, которые участвуют в проекте «Большая стройка», инициированном президентом Владимиром Зеленским.

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