Коронавирус подозревают у главного пограничника Украины

Украина

Глава Государственной пограничной службы Украины, генерал-майор Сергей Дейнеко в понедельник, 4 мая, был госпитализирован с высокой температурой. Ранее стали известны масштабы распространения коронавируса в Раде.

Речь о подозрении на коронавирусную инфекцию пока не идет, тем не менее тест ему сделали.

В комментарии Obozrevatel глава Госпогранслужбы подчеркнул, что на данный момент температура у него снизилась до 36,3 градусов.

Напомним, Центр общественного здоровья Украины опубликовал правила вызова экстренной медицинской помощи при подозрении на коронавирус.



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