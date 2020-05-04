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Коронавирус подозревают у главного пограничника Украины
Глава Государственной пограничной службы Украины, генерал-майор Сергей Дейнеко в понедельник, 4 мая, был госпитализирован с высокой температурой. Ранее стали известны масштабы распространения коронавируса в Раде.
Речь о подозрении на коронавирусную инфекцию пока не идет, тем не менее тест ему сделали.
В комментарии Obozrevatel глава Госпогранслужбы подчеркнул, что на данный момент температура у него снизилась до 36,3 градусов.
Напомним, Центр общественного здоровья Украины опубликовал правила вызова экстренной медицинской помощи при подозрении на коронавирус.
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