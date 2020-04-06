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Украина

Под подозрением — Лерос, Вятрович и Южанина: нардеп рассказал о коронавирусе в Раде

16:16 6 апреля 2020 245
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Список народных депутатов Украины, у которых подтвердили COVID-19, может значительно расширится.

Так, по информации «слуги народа» Александра Качуры, коронавирусную инфекцию подтвердили у таких парламентариев:

  • Виталий Борт (ОПЗЖ),
  • Владимир Ватрас («Слуга народа»),
  • Игорь Кисилев (ОПЗЖ),
  • Александр Лукашев (ОПЗЖ (,
  • Сергей Рудик (внефракционный),
  • Анна Скороход (внефракционный).

Ранее заболевшие Руслан Горбенко («Слуга народа») и Сергей Шахов («Довира») — вылечились.

«Также установлено, что со Скороход контактировали: Гео Леросом („Слуга народа“), Игорь Васильковский („Слуга народа“), Владимир Вятрович („Европейская солидарность“), Нина Южанина („Европейская солидарность“), Александр Санченко („Слуга народа“), Ахтем Чийгоз („Европейская солидарность“) и Ольг Саладуха („Слуга народа“)», — написал Качура в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирусную инфекцию подтвердили у начальника полиции Киева Андрея Крищенко — не исключено, что он мог заразится во время встречи пассажиров поезда «Четыре столицы», которым эвакуировали украинцев из Латвии.

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