Под подозрением — Лерос, Вятрович и Южанина: нардеп рассказал о коронавирусе в Раде

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Список народных депутатов Украины, у которых подтвердили COVID-19, может значительно расширится.
Так, по информации «слуги народа» Александра Качуры, коронавирусную инфекцию подтвердили у таких парламентариев:
- Виталий Борт (ОПЗЖ),
- Владимир Ватрас («Слуга народа»),
- Игорь Кисилев (ОПЗЖ),
- Александр Лукашев (ОПЗЖ (,
- Сергей Рудик (внефракционный),
- Анна Скороход (внефракционный).
Ранее заболевшие Руслан Горбенко («Слуга народа») и Сергей Шахов («Довира») — вылечились.
«Также установлено, что со Скороход контактировали: Гео Леросом („Слуга народа“), Игорь Васильковский („Слуга народа“), Владимир Вятрович („Европейская солидарность“), Нина Южанина („Европейская солидарность“), Александр Санченко („Слуга народа“), Ахтем Чийгоз („Европейская солидарность“) и Ольг Саладуха („Слуга народа“)», — написал Качура в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирусную инфекцию подтвердили у начальника полиции Киева Андрея Крищенко — не исключено, что он мог заразится во время встречи пассажиров поезда «Четыре столицы», которым эвакуировали украинцев из Латвии.
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