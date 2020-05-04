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Педофилия не доказана: суд отпустил домой подозреваемого в похищении ребенка в Одесской области (фото)

На минувшей неделе полиция сообщила о задержании в Одесской области мужчины, который намеревался похитить 7-летнюю девочку и заманил ее в свою машину. К счастью, ребенку удалось вырваться и убежать, а злоумышленника задержали.

В официальной информации указывалось: «Во время осмотра машины были изъяты вещественные доказательства причастности к правонарушению. В телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием детей».

Инцидент вызвал большой резонанс. Однако, когда правоохранители направили материалы в суд для избрания подозреваемому меры пресечения с содержанием под стражей, служители Фемиды ограничились домашним арестом. Это вызвало не меньший резонанс и огромное количество вопросов.

Пояснения дали в Коминтерновском районном суде Одесской области, который определял меру пресечения. Там официально аргументируют избранную меру тем, что следователи полиции инкриминируют подозреваемому только похищение девочки, без совершения им половых преступлений.

«На время рассмотрения следственным судьей ходатайства об избрании меры пресечения органом предварительного расследования гражданину не было объявлено о подозрении ни в одном уголовном правонарушении (преступлении) сексуального характера.

Кроме того, в своем ходатайстве следователь указал на наличие у этого гражданина только одного преступного умысла, направленного на хищение малолетнего ребенка.

На время рассмотрения указанного ходатайства органом досудебного расследования в суд не предоставлен ни один процессуальный документ, подтверждающий выявление в изъятых во время обысков электронных средствах материалов порнографического характера.

Кроме того, суду не представлены доказательства того, что данный гражданин был допрошен следователем в качестве подозреваемого в совершении им преступления сексуального характера", — констатируют в суде.

Иными словами, никаких «фото и видео порнографического содержания с участием детей», найденных в смартфоне полицией, к делу приобщено не было.

Подчеркивается также, что подозреваемый ранее не судим, не привлекался к уголовной либо административной ответственности. Также он не скрывался от органа досудебного расследования или суда, не препятствовал расследованию, и ему не было сообщено о подозрении в совершении другого преступления.

«Таким образом, следственным судьей применена к подозреваемому максимально строгая мера пресечения в пределах объявленного ему подозрения — по ч. 2 ст. 146 („Незаконное лишение свободы или похищение человека“) УК Украины», — резюмировали в суде.

Тем временем семилетнюю Яну, которой удалось сбежать от 39-летнего подозреваемого, отметили подарками.

«Мы гордимся тобой, гордимся тем, что ты все сделала правильно, не растерялась, а главное — сразу рассказала об этом родителям, а они — полицейским», — с такими словами обратился к девочке, приглашенной в региональный главк Нацполиции первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Он вручил Яне куклу, о которой, как призналась девочка, она давно мечтала, и смарт-часы. С их помощью родители будут знать, что происходит с ребенком, когда их нет рядом, а сама она в экстренной ситуации сумеет позвать взрослых на помощь нажатием одной кнопки.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Киеве неравнодушные граждане предотвратили похищение 5-летнего ребенка прямо на станции метро. Женщина схватила мальчика за руку и потащила прочь от матери.

Кроме того, недавно в Киеве задержали педофила, которого обвиняют в 43 преступлениях на сексуальной почве. У правоохранителей достаточно доказательств его вины. Кроме того, не исключено, что пострадавших девочек гораздо больше, чем пока удалось установить следствию.

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