Финал Кубка Испании по футболу пройдет с болельщиками

Спорт

Финал Кубка Испании по футболу сезона-2019/2020, в котором сразятся два баскских клуба «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна, пройдет при зрителях. Об этом сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании.

Ранее клубы направили обращение федерации, призвав отложить финал до тех пор, пока на матче не смогут присутствовать болельщики. В итоге организация удовлетворила просьбу финалистов. Пока дата проведения поединка неизвестна.

Планировалось, что финальный матч состоится 18 апреля. Теперь дата проведения встречи будет определяться совместно с клубами-финалистами.

Как известно, испанские клубы в начале мая уже приступают к индивидуальным тренировкам. При этом пока неизвестно, когда будет возобновлен розыгрыш чемпионата Испании.

Напомним, что на данный момент в Европе продолжаются состязания лишь в одной лиге — чемпионате Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионат Франции из-за пандемии коронавируса завершен досрочно.

Фото rfes. es

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