На Николаевщине приговорили отчима, от которого забеременела 12-летняя падчерица

Происшествия

В октябре 2019 года в селе Красненькое Кривоозерского района Николаевской области работники социальной службы наведались в дом семьи, состоящей на учете как попавшей в сложные жизненные обстоятельства.

40-летняя хозяйка проживала здесь со своей 12-летней дочкой и сожителем — отчимом девочки. В доме царил беспорядок. Но больше всего соцработников поразило то, что девочка-подросток имела явные признаки беременности. Об этом сразу же сообщили в подразделение ювенальной превенции (полиция по делам детей). Мать девочки пыталась изобразить искреннее удивление, когда узнала о беременности дочки. А сама девочка рассказала соцработникам, а затем и полицейским, что полгода назад ее изнасиловал отчим, и от него она забеременела. На тот момент она уже находилась на седьмом месяце беременности. 54-летнего мужчину взяли под стражу.

Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Николаевской области, в ходе дальнейшего расследования преступление было доказано. 54-летний отчим обвинялся по части 4 статьи 152 — изнасилование несовершеннолетней. Примечательно, что, хотя санкция этой статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, Первомайский городской районный суд, где слушалось дело, приговорил извращенца к 9 годам тюрьмы.

Прокуратура напоминает: если вы стали жертвой домашнего насилия или вам известна информация о лице, в отношении которого совершается такое насилие, — не медлите, информируйте полицию по телефону 102 либо звоните на бесплатную национальную горячую линию по противодействию домашнему насилию — 0800−500−335 или 116−123 (с мобильных телефонов). Горячая линия бесплатной правовой помощи — 0800−213−103.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве за изнасилование несовершеннолетних задержали 41-летнего мужчину, который оказался причастным к 43-м преступлениям. А в Каменском Днепропетровской области мужчина под угрозой холодного оружия завел двух 12-летних девочек в безлюдное место и изнасиловал их.

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