Следите за пальцами: медики обнаружили новый симптом COVID-19

Мир

К «классическим» признакам и симптомам коронавируса — таким, как высокая температура, общее ощущение нездоровья и другим — американские медики добавили еще один, который они назвали «коронавирусные пальцы».

Об этом пишет USA Today.

Данный термин подразумевает, что при поражении человека коронавирусом на его пальцах ног появляются зоны синего или пурпурного цвета.

Впервые с симптомом «коронавирусных пальцев» столкнулись медики в Пенсильвании.

«Это проявление, которое происходит на ранней стадии заболевания. То есть сначала появляется оно, а затем прогрессирует в болезнь. Иногда это может быть первой подсказкой, что у больного есть COVID-19 в том случае, если другие симптомы отсутствуют», — сообщил главврач отдела инфекционных заболеваний медицинской школы Университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах.

Поясняется, что у некоторых зараженных посинение пальцев проходило в течение 7−10 дней, а у других впоследствии начали появляться уже типичные респираторные симптомы болезни. Причиной такого странного проявления болезни может быть либо локальная воспалительная реакция на инфекцию, либо закупорка кровеносных сосудов, считает Лаутенбах.

При этом замечено, что новый симптом чаще встречается у молодых людей и детей, нежели у более взрослых пациентов. По мнению врача, это может быть связано с тем, что молодой организм обладает более крепкой иммунной системой.

Кстати, американские врачи не первые столкнулись с таким проявлением болезни. Еще месяцем ранее это заметили медики в Италии, и уже потом на пальцы пациентов стали обращать внимание в Америке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в некоторых случаях аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасными для больных COVID-19.

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