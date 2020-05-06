Аппараты ИВЛ убивают: ученые пришли к неожиданным выводам

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Исследователи из Университета Вероны провели метаанализ четырех исследований, разбирающих связь состояния гемоглобина в крови и течения COVID-19, и пришли к довольно неожиданным выводам, которые доказывают выводы их коллег о том, что аппараты искусственной вентиляции легких могут приносить вред некоторым больным.

Результаты их работы, опубликованные в виде сообщения в издании Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Сообщается, что в рассматриваемом пуле работ были проанализированы данные 1210 пациентов с COVID-19, у 224 из которых болезнь протекала тяжело.

Было выяснено, что уровень гемоглобина был значительно снижен у пациентов с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого оно протекало легче или бессимптомно.

Первичная конечная точка была определена как совокупность потребности в искусственной вентиляции легких, поступления в отделение интенсивной терапии или смерти. Средневзвешенная разница между тяжелыми и легкими больными составила -7,1 г/л.

Авторы полагают, что, по всей видимости, целесообразны первоначальная оценка и продольный мониторинг значений гемоглобина у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2, так как прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина может отражать прогрессирование клинического ухудшения.

Работа итальянских ученых согласуется с независимо выполненным исследованием китайских биологов, которое показало, что COVID-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их не способными транспортировать кислород к клеткам. Именно с этим фактом исследователи Вэньчжун Лю и Хуалан Ли связали противокоронавирусную эффективность двух препаратов: гидроксихлорохина и фавипиравира. Однако их работа была построена на основании докинга (молекулярного компьютерного моделирования), в то время как выводы итальянских ученых базируются на клинических данных по реальным пациентам.

Одним из наиболее серьезных осложнений COVID-19 считается острый респираторный дистресс-синдром. Обычно он возникает, когда жидкость накапливается в легких и кислород не может попасть в кровь, что затрудняет дыхание пациентов. Доктор Зак Дженкинс, специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Седарвилля, цитируемый изданием Local12, отмечает: «Мы начинаем понимать, что, возможно, это не так. Появляются некоторые данные о том, что аппараты ИВЛ приносят больше вреда, чем пользы некоторым пациентам с COVID-19. Одно из предположений, которое было предложено [для объяснения этого факта], это, на самом деле, идея о том, что гемоглобин атакован COVID-19».

Новые данные могут изменить клинические рекомендации по ведению больных коронавирусом. Авторы также пишут, что должны быть срочно запланированы исследования для оценки того, может ли поддержка с помощью трансфузии (например, переливания крови или эритроцитов) быть полезной в этой клинической ситуации, чтобы предотвратить развитие тяжелого состояния и смерть.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в другом исследовании ученые установили температуру, при которой погибает коронаинфекция: это никак не меньше 92 градусов по Цельсию.

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