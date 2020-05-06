Украина

Аномальное тепло, пылевая буря и невиданный ливень: апрель в Киеве установил три исторических рекорда

Второй месяц весны для Киева оказался богатым на климатические рекорды. В апреле городу пришлось пережить небывалую пылевую бурю 16 апреля и рекордно мощный ливень 26 апреля. Кроме того, среднемесячная температура в апреле оказалась выше климатических норм.

Как сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 апреля в Киеве выпало сразу 26 миллиметров осадков. Это рекорд за 130 лет наблюдений (с 1891 года).

Апрельские температуры воздуха в Киеве были выше климатической нормы. В целом за месяц дневные температуры колебались от заморозков 1 апреля (-2,7°) до практически летней жары 30 апреля (+24,1°С). Средняя за месяц температура составила 9,9° при климатической норме 8,7 градуса.

Напомним, май в Киеве также начался с погодных рекордов: за три дня выпала месячная норма осадков. Дождь затопил улицы в ряде районов и торговый центр.

Фото ukrgmc. official/Facebook

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