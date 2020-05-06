- 17:17 Звездный футболист «Баварии» второй раз стал отцом
- 17:09 Странное публичное самоубийство полицейского расследуют в Киевской области
- 17:06 На Луганщине поймали агента ФСБ, пытавшегося получить данные об украинских военных разработках
- 16:53 Кернес снова "нарывается": метро в Харькове хотят запустить уже 12 мая
- 16:51 На Южноукраинской АЭС массовое заражение коронавирусом
- 16:50 Аномальное тепло, пылевая буря и невиданный ливень: апрель в Киеве установил три исторических рекорда
- 16:50 Диагноз подтвердили за день до смерти: в Одессе от COVID-19 умер мужчина, которого лечили от пневмонии
- 16:24 Украина открывает важный пункт пропуска на границе с Польшей
- 16:05 Месячная норма осадков — за три дня: Кличко объяснил, почему Киев «утонул» после ливня
- 15:46 Шевченко и Ребров попали в топ-25 рейтинга худших трансферов в истории АПЛ
- 15:41 В Минэнерго признались, что хотят майнить криптовалюту на украинских АЭС, и объяснили зачем
- 15:39 Платили "налоги" боевикам "ДНР": в Северодонецке разоблачили подпольных автоперевозчиков
Аномальное тепло, пылевая буря и невиданный ливень: апрель в Киеве установил три исторических рекорда
Второй месяц весны для Киева оказался богатым на климатические рекорды. В апреле городу пришлось пережить небывалую пылевую бурю 16 апреля и рекордно мощный ливень 26 апреля. Кроме того, среднемесячная температура в апреле оказалась выше климатических норм.
Как сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 апреля в Киеве выпало сразу 26 миллиметров осадков. Это рекорд за 130 лет наблюдений (с 1891 года).
Апрельские температуры воздуха в Киеве были выше климатической нормы. В целом за месяц дневные температуры колебались от заморозков 1 апреля (-2,7°) до практически летней жары 30 апреля (+24,1°С). Средняя за месяц температура составила 9,9° при климатической норме 8,7 градуса.
Напомним, май в Киеве также начался с погодных рекордов: за три дня выпала месячная норма осадков. Дождь затопил улицы в ряде районов и торговый центр.
Фото ukrgmc. official/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Диагноз подтвердили за день до смерти: в Одессе от COVID-19 умер мужчина, которого лечили от пневмонии
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!