26.84 / 27.12 28.84 / 29.34
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Аномальное тепло, пылевая буря и невиданный ливень: апрель в Киеве установил три исторических рекорда

16:50 6 мая 2020 64
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Второй месяц весны для Киева оказался богатым на климатические рекорды. В апреле городу пришлось пережить небывалую пылевую бурю 16 апреля и рекордно мощный ливень 26 апреля. Кроме того, среднемесячная температура в апреле оказалась выше климатических норм.

Как сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 апреля в Киеве выпало сразу 26 миллиметров осадков. Это рекорд за 130 лет наблюдений (с 1891 года).

Апрельские температуры воздуха в Киеве были выше климатической нормы. В целом за месяц дневные температуры колебались от заморозков 1 апреля (-2,7°) до практически летней жары 30 апреля (+24,1°С). Средняя за месяц температура составила 9,9° при климатической норме 8,7 градуса.

Напомним, май в Киеве также начался с погодных рекордов: за три дня выпала месячная норма осадков. Дождь затопил улицы в ряде районов и торговый центр.

Фото ukrgmc. official/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дорога

Странное публичное самоубийство полицейского расследуют в Киевской области

Больница

Диагноз подтвердили за день до смерти: в Одессе от COVID-19 умер мужчина, которого лечили от пневмонии

Подозреваемая

Подозреваемая в зверском убийстве 13-летней дочери под Харьковом хочет выйти из СИЗО

Задержание

На Луганщине поймали агента ФСБ, пытавшегося получить данные об украинских военных разработках (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер