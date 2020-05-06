Происшествия

В Одессе похитили бронзовый горельеф с дома, где жил писатель Владимир Жаботинский (фото)

С фасада дома № 1 по улице Еврейской, что в самом центре Одессы, неизвестные похитили оригинальный мемориальный бронзовый горельеф с дома, в котором жил писатель Владимир Жаботинский.

По словам жильцов дома, похитители цветных металлов не раз ранее оскверняли этот знак, снимая то верхнюю его часть, то нижнюю. Теперь украли целиком. Местные жители обратились к городским властям, к полиции, отмечая, что совершен акт вандализма.

«До каких пор мы будем терпеть издевательства над историей нашего города, над его уникальным историческим наследием, признанным во всем цивилизованном мире! Воспользовались карантином? Мы думаем, что дело даже не в нем — дело в наших головах! Штудируем М. А. Булгакова… Стыдно и больно, друзья мои!» — прокомментировал один из жильцов, писатель, член Конгресса литераторов Украины Семен Абрамович.

Ни в мэрии, ни в полиции данный инцидент с памятным знаком, установленным летом 1997 года, пока не комментируют.

Справка Владимир Жаботинский — писатель, журналист, переводчик. Родился 18 октября 1880 года в Одессе, где жил до 1904 года в доме по улице Еврейской. Его перу принадлежит одна из лучших книг, написанных об Одессе, — роман «Пятеро», погружающий читателя в жизнь города начала ХХ века.

Надо сказать, что вандалы похитили в Одессе уже немало памятных знаков, мини-скульптур и памятников.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в Черкасской области вандалы разрушили памятник Вячеславу Черноволу и украли его бронзовый бюст.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter