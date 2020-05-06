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"Дело Шеремета": полиция неожиданно нагрянула в центр реабилитации наркоманов под Киевом
В Киевской области полиция нагрянула в реабилитационный центр для лиц, страдающих от наркозависимости. Об этом рассказал адвокат Константин Татарченко, который представляет интересы священнослужителя — руководителя центра. Адвокат выяснил у прибывших, что обыски проводятся в рамках расследования дела об убийстве Павла Шеремета.
Каким образом могут быть связаны громкое убийство трехлетней давности и реабилитационный центр под Киевом, полиция объяснить не могла.
«Ничего не нашли… Почему приехали именно сюда — загадка. Человек (организатор центра) не имеет никакого отношения к этому уголовному делу», — рассказал адвокат в Facebook.
В интервью Цензор.Нет Татарченко обратил внимание, что в судебном решении об обыске не указывались основания. Это не помешало полиции обыскать и центр, и дом, где проживает священнослужитель.
«Вместе со следователями и оперативниками прибыли бойцы спецназа. Заходили жестко, укладывая всех лицом в пол. Искали флешки, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества», — уточнил адвокат.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года — автомобиль, в который сел журналист, взорвался. Подрыв был умышленным, в состав взрывного устройства входили элементы противопехотной мины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве Шеремета. Подозреваемыми были объявлены военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. На днях всем троим суд продлил арест (Кузьменко — до 30 мая, Антоненко — до 1 июня, ночной домашний арест Дугарь — до 31 мая).
Фото censor.net.ua
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