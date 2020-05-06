"Дело Шеремета": полиция неожиданно нагрянула в центр реабилитации наркоманов под Киевом

Происшествия

В Киевской области полиция нагрянула в реабилитационный центр для лиц, страдающих от наркозависимости. Об этом рассказал адвокат Константин Татарченко, который представляет интересы священнослужителя — руководителя центра. Адвокат выяснил у прибывших, что обыски проводятся в рамках расследования дела об убийстве Павла Шеремета.

Каким образом могут быть связаны громкое убийство трехлетней давности и реабилитационный центр под Киевом, полиция объяснить не могла.

«Ничего не нашли… Почему приехали именно сюда — загадка. Человек (организатор центра) не имеет никакого отношения к этому уголовному делу», — рассказал адвокат в Facebook.

В интервью Цензор.Нет Татарченко обратил внимание, что в судебном решении об обыске не указывались основания. Это не помешало полиции обыскать и центр, и дом, где проживает священнослужитель.

«Вместе со следователями и оперативниками прибыли бойцы спецназа. Заходили жестко, укладывая всех лицом в пол. Искали флешки, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества», — уточнил адвокат.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года — автомобиль, в который сел журналист, взорвался. Подрыв был умышленным, в состав взрывного устройства входили элементы противопехотной мины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве Шеремета. Подозреваемыми были объявлены военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. На днях всем троим суд продлил арест (Кузьменко — до 30 мая, Антоненко — до 1 июня, ночной домашний арест Дугарь — до 31 мая).

Фото censor.net.ua

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