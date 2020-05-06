Спорт

Чемпион мира по футболу живет с девушкой, на 15 лет младше его: фото красотки

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер начал встречаться c 19-летней студенткой Аникой Биссел.

Как сообщает Sport Bild со ссылкой на Bunte, голкипер, который старше своей избранницы на 15 лет, уже успел познакомить Анику со своей матерью и пара живет вместе в доме футболиста на озере Тегернзе, что в 50 километрах от Мюнхена.

Примечательно, что Нойер всего четыре месяца назад, в январе, развелся со своей женой Ниной Вайсс, брак с которой продлился 2,5 года.

Нойер состоял в официальном браке с Ниной Вайсс два с половиной года

Что касается Биссел, то девушка, кроме учебы в университете, также подрабатывает моделью и является профессиональной гандболисткой, выступая за клуб второго немецкого дивизиона.

19-летняя Аника Биссел играет в гандбол

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист Франческо Тотти чуть не развелся с красавицей-женой из-за кошки.

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