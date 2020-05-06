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В Киеве арестован бывший пленник боевиков, вернувшийся по обмену: что произошло

19:58 6 мая 2020 392
обмен
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве арестован Александр Садовский, бывший пленник боевиков «ДНР», вернувшийся по обмену 16 апреля. Задержать гражданина суд разрешил еще в день обмена, но из-за карантина и обсервации Садовский был взят под стражу только 30 апреля.

Как сообщают «Ґрати», гражданин подозревается в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере и взломе компьютерных сетей. В материалах дела упоминается о 26 потерпевших и более 290 тыс. гривен ущерба. Садовскому грозит до 12 лет лишения свободы.

Шевченковский суд Киева постановил арестовать подозреваемого до 16 июня с возможностью выйти под залог 420 тыс. гривен. В ходе слушаний стало понятно, что залог, вероятнее всего, внесен не будет. У подследственного нет постоянного места жительства и дохода, на попечении находятся больная мать и несовершеннолетняя дочь.

В тюрьме на оккупированной территории Садовский оказался из-за случившегося ограбления валютного обменника в Донецке 22 апреля 2014 года. Садовский работал в обменнике охранником. Оккупанты приговорили бывшего работника валютной точки к пожизненному заключению.

На подконтрольной Украине территории Садовский был объявлен в розыск в 2018 году. Новое дело не связано с прошлым приговором дончанину.

Напомним, в ходе обмена 16 апреля на подконтрольную Украине территорию вернулись 20 человек. Многие обратили внимание на тот факт, что из вернувшихся только двое были пленными военнослужащими, остальные — гражданские лица.

Фото Фото Офис президента Украины

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