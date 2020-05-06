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Происшествия

Группу детей завалило песком на карьере под Харьковом, погибла 8-летняя девочка

21:13 6 мая 2020 360
песок
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Возле поселка Золочев Харьковской области группу детей засыпало песком. Малыши пяти, восьми и девяти лет решили поиграть на песчаном карьере, что и привело к трагедии.

Взрослым удалось быстро откопать двоих детей, а восьмилетнюю девочку нашли не сразу. Когда ее извлекли из-под песчаных завалов, пострадавшая уже не дышала. Первая помощь не помогла, девочка скончалась.

Напомним, детские игры в не предназначенных для этого местах часто заканчиваются печально. Так, в Ровенской области на песчаном карьере грунтом засыпало двоих мальчиков 10 и 11 лет. А в Донецкой области из-за песчаного обвала погиб гулявший в карьере двухлетний ребенок.

Фото kharkov. criminalnuy/Facebook


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Группу детей завалило песком на карьере под Харьковом, погибла 8-летняя девочка

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