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Социологи зафиксировали самый низкий уровень доверия россиян Путину за 20 лет его правления

21:51 6 мая 2020 331
путин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Рейтинг одобрения Владимира Путина россиянами упал до минимума за 20 лет. Антирекорд зафиксировали социологи «Левада-центра». Согласно последним опросам 24−27 апреля, деятельность Путина одобряли только 59%, не одобряли 33%. Остальные или не определились, или отказались отвечать. Еще 2,4% социологи отводят на погрешность.

Поддержка Путина населением начала таять в апреле. Еще в марте одобряющих было 63%, а в феврале и того больше — 69%.

В целом, если анализировать поддержку Путина с 2000 года, то она начиналась с 70% одобряющих, постепенно выросла до 81% в 2004-м, резко обрушилась до 66% в 2005-м, но затем снова пошла в рост. Пик пришелся на 2008 год, затем, очевидно, сыграл свою роль экономический кризис. Процент позитивных оценок просел и восстановился только к 2015-му. Очередное обрушение случилось в 2019 году, когда показатель одобрения с 81% сменился скромным 64%, но с тех пор немного удалось отвоевать утраченное народное доверие.

В Кремле дали понять, что к проседанию рейтингов от «Левады» серьезно не относятся. «Есть и другие опросы, которые дают иную картину», — заявил на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, ранее еще одна группа социологов зафиксировала, что рейтинги Путина снизились до минимальной планки за 14 лет. Глава «Левада-центра» объяснял падение рейтингов «раздражением россиян» и «усталостью от президента».

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