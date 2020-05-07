"Выглядит как дорогое порно": реклама нижнего белья возмутила стюардесс

Мир

Пандемия коронавируса внесла определенные изменения в привычную жизнь обыкновенных людей, поэтому в новых условиях брендам для того, чтобы выжить, следует отойти от привычных стереотипов — только так они смогут обратить на себя внимание потребителя.

Вероятно, именно в таком ключе проходил мозговой штурм в компании-производителе нижнего белья Honey Birdette, по результатам которого она решила выпустить новую коллекцию под названием «Турбулентность».

Для рекламы новой линии производитель выпустил откровенную рекламу с участием девушек в форме стюардесс, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

На такие «кардинальные меры» бренд был вынужден пойти в связи с закрытием бутиков по всему миру.

Моделями в рекламе линейки были переодетые в стюардесс девушки в красной униформе и с ярким макияжем.

Но пока что попытка «уловить момент» обернулась для компании скандалом: реклама вызвала негодование у настоящих бортпроводниц. Сотрудница одной из авиакомпаний по имени Аманда разместила пост на феминистском сайте Collective Shout, где заявила, что подобные изображения «сексуально объективизируют» ее коллег.

«Как известно, авиакомпании имеют ограничения по росту, весу и возрасту для летного экипажа и требуют стандартов для женщин-стюардесс, включая высокие каблуки. (…) Такая реклама укрепляет негативные стереотипы и соответствующее отношение к женщинам в авиационной отрасли. Она выглядит как дорогое видео для Pornhub», — написала она.

Девушка добавила, что считает кампанию унижающей женщин-стюардесс и усложняющей их работу. Другие женщины поддержали ее в комментариях. «Все люди, которые были вовлечены в создание этой рекламной кампании, должны быть оштрафованы, а после отправлены в тюрьму», «Как же меня выводит то, чему медиа и современное общество учат моих детей», «Эта реклама такая отвратная, старомодная и мерзкая» — писали они.

Через некоторое время сообщение стюардессы прокомментировала и основательница магазина Элоиза Монаган (Eloise Monaghan). Она заявила, что у сообщества, где появилась жалоба на рекламу, «доисторические взгляды» на свободу женщин, и обвинила его в ненависти к тем, кто любит и принимает свои красивые тела.

Издание напоминает, что в мае 2019 года авиакомпания British Airways выдвинула новое требование к внешнему виду стюардесс, согласно которому они должны надевать под униформу нижнее белье определенного типа. В ответ на это бортпроводницы обвинили главу компании Алекса Круза в сексизме.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «жертве рекламы» другого плана: ею стал футболист, попавший в ловушку во время матча.

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