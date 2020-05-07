Стали известны даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы

Спорт

УЕФА начал составлять календарь Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны возобновиться после завершения внутренних чемпионатов. Как известно, все еврокубковые состязания были прерваны в марте из-за пандемии коронавируса.

По информации RMC Sport, руководство УЕФА провело видеоконференцию c участием многих европейских клубов. В частности, рассматривается возможность проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» в Турине 8 августа при условии соблюдения всех санитарных норм (дома французский клуб победил — 1:0).

Планируется, что розыгрыши европейских лиг будут завершены в июле, после чего будут проведены еврокубковые матчи.

К слову, чемпионат Франции, как известно, доигран не будет, и «Лион», занявший 7-е место, впервые с 1997 года остался без еврокубков. А вот в Италии готовятся возобновить баталии в серии А. К примеру, лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду уже прилетел с острова Мадейра, где находился на карантине, в Турин и после двух недель самоизоляции приступит вместе с одноклубниками к тренировкам.

Напомним, что в четвертьфинал Лиги чемпионов уже пробились «Аталанта», «Лейпциг», «Атлетико» и «ПСЖ». А в 1/8 финала еще должны состояться ответные встречи «Ювентус» — «Лион», «Барселона» — «Наполи», «Бавария» — «Челси» и «Манчестер Сити» — «Реал».

Что же касается Лиги Европы, то в этом турнире Украину представляет «Шахтер», обыгравший в первом матче 1/8 финала в Германии «Вольфсбург» (2:1).

Предлагаемый вариант календаря Лиги чемпионов и Лиги Европы

Лига чемпионов:

1/8 финала — 7−8 августа

¼ финала — 11−12 и 14−15 августа

½ финала — 18−19 и 21−22 августа

Финал — 29 августа (Стамбул, Турция)

Лига Европы:

1/8 финала — 2−3 и 6 августа

¼ финала — 10 и 13 августа

½ финала — 17 и 20 августа

Финал — 26 или 27 августа (Гданьск, Польша)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Зинедина Зидана в ворота «Байера» признан самым красивым в истории Лиги чемпионов.

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