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Заброшенная «Донбасс Арена» претендует на звание лучшего стадиона мира
Авторитетное испанское издание Marca во время пандемии коронавируса проводит опрос с целью определить лучший стадион мира. В числе претендентов на победу — 40 арен, среди которых «Уэмбли», «Энфилд», «Стэмфорд Бридж», «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу», «Парк де Пренс», «Сан-Сиро», «Альянц Арена», «Маракана» и другие.
Украину в референдуме представляет донецкая «Донбасс Арена», на открытии которой выступала американская звезда Бейонс Ноулс, а сам 52-тысячный стадион принимал матчи Евро-2012. Как известно, из-за войны на востоке нашей страны уже шесть лет арена не принимает официальные состязания. Последний матч на «Донбасс Арене» («Шахтер» — «Мариуполь» — 3:1) состоялся 2 мая 2014 года. С тех пор на стадионе царит опустение.
На момент публикации в голосовании лидирует Международный стадион Каира, на котором выступает египетский «Аль-Ахли» (116 тысяч 300 голосов). На втором месте — мадридский «Сантьяго Бернабеу» (41 тыс.), на третьем — барселонский «Камп Ноу» (24,9 тыс). «Донбасс Арена», за которую проголосовали 3 тысячи 200 респондентов, занимает в опросе 22-ю позицию, опережая таких «монстров», как «Ювентус Стэдиум», «Стэмфорд Бридж», «Парк де Пренс» и «Лужники». Принять участие в голосовании может каждый желающий, перейдя по ссылке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что активисты «сожгли» столичный стадион «Динамо».
Фото ФК «Шахтер»
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