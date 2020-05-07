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Спорт

Знаменитый футболист показал фокус с картами, достав их изо рта (видео)

20:24 7 мая 2020 58
Давид Луис
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый футболист лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Давид Луис, известный своим веселым нравом, во время карантина продемонстрировал фокус с игральными картами. На видео, опубликованном в Twitter «433», 33-летний бразильский защитник взял колоду, после чего сделал вид, что достает карты изо рта.

Напомним, что Давид Луис перешел в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси». За годы карьеры он также защищал цвета «Витории», «Бенфики» и «Пари Сен-Жермен». В его послужном списке победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке конфедераций, а также в чемпионатах Португалии, Англии и Франции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Давид Луис показал снимок со своим чешским двойником.

Фото ФК «Арсенал»

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