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Происшествия

В Ровно пенсионерке устроили «проверку на коронавирус» и украли все сбережения

12:28 7 мая 2020 211
воровка в медицинской маске
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

К сотрудникам правоохранительных органов Ровно обратилась 86-летняя жительница улицы Гагарина с заявлением о том, что к ней в квартиру для проверки зашли две женщины в медицинских масках и халатах, после визита которых у нее пропали сбережения. (На днях под Херсоном две цыганки нагло обобрали пенсионерку под видом снятия порчи)

— Две молодые женщины показали документы, что они якобы работают в поликлинике и пришли проверить хозяйку на коронавирус. Перед этим «медики» спросили, есть ли в квартире еще кто-нибудь из членов семьи, и, убедившись, что никого нет, приступили к «работе», — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Как рассказывает потерпевшая, на кухне у нее измерили температуру, давление, побрызгали ей на руки дезинфецирующим средством. А затем предложили проверить горло, для чего нужно было повернуться к свету.

Пока одна женщина сначала осматривала горло, а затем начала массажировать шею пенсионерки, вторая гостья «обследовала» вещи хозяйки. Ушли они внезапно и быстро.

Чуть позже пенсионерка обнаружила пропажу из кошелька 13 тысяч гривен и 10 тысяч гривен — из пальто.

— По факту мошенничества начато досудебное расследование. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению, — сообщил и. о. начальника Ровенского отдела полиции Иван Телига.

По информации начальника управления здравоохранения Ровно Олега Вивсяника, предоставление медицинских услуг на дому в период карантина запрещено.

Полиция очередной раз рекомендует гражданам не пускать к себе в квартиры подозрительных лиц.

Недавно похожий случай произошел в Харькове: там задержали двух цыганок, которые, надев медицинские маски, проникали в квартиры к пожилым людям и воровали деньги и украшения.

А в Николаеве мошенница обворовала пенсионерку на 3 тысячи долларов, представившись «карантинным» волонтером.

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