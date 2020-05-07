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В Ровно пенсионерке устроили «проверку на коронавирус» и украли все сбережения
К сотрудникам правоохранительных органов Ровно обратилась 86-летняя жительница улицы Гагарина с заявлением о том, что к ней в квартиру для проверки зашли две женщины в медицинских масках и халатах, после визита которых у нее пропали сбережения. (На днях под Херсоном две цыганки нагло обобрали пенсионерку под видом снятия порчи)
— Две молодые женщины показали документы, что они якобы работают в поликлинике и пришли проверить хозяйку на коронавирус. Перед этим «медики» спросили, есть ли в квартире еще кто-нибудь из членов семьи, и, убедившись, что никого нет, приступили к «работе», — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.
Как рассказывает потерпевшая, на кухне у нее измерили температуру, давление, побрызгали ей на руки дезинфецирующим средством. А затем предложили проверить горло, для чего нужно было повернуться к свету.
Пока одна женщина сначала осматривала горло, а затем начала массажировать шею пенсионерки, вторая гостья «обследовала» вещи хозяйки. Ушли они внезапно и быстро.
Чуть позже пенсионерка обнаружила пропажу из кошелька 13 тысяч гривен и 10 тысяч гривен — из пальто.
— По факту мошенничества начато досудебное расследование. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению, — сообщил и. о. начальника Ровенского отдела полиции Иван Телига.
По информации начальника управления здравоохранения Ровно Олега Вивсяника, предоставление медицинских услуг на дому в период карантина запрещено.
Полиция очередной раз рекомендует гражданам не пускать к себе в квартиры подозрительных лиц.
Недавно похожий случай произошел в Харькове: там задержали двух цыганок, которые, надев медицинские маски, проникали в квартиры к пожилым людям и воровали деньги и украшения.
А в Николаеве мошенница обворовала пенсионерку на 3 тысячи долларов, представившись «карантинным» волонтером.
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