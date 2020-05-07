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Под Одессой нашли мертвой 13-летнюю девочку (фото)
В четверг, 7 мая, на берегу Днестровского лимана в Овидиопольском районе Одесской области нашли тело Алины Н., объявленной накануне в розыск.
Жительница села Роксоланы 6 мая ушла из дома и не вернулась. Полиция, куда обратились родные девочки, объявила ее в розыск. Помимо того, по словам соседей, в поисках Алины участвовало практически всё село.
«Она росла в хорошей, добропорядочной семье. Всегда была ухоженной и жизнерадостной», — говорят сельчане.
По данным полиции, пока внешних признаков насилия на теле девочки не выявлено. Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по статье «Умышленное убийство» УК Украины, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии.
Причины и обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе следствия, в том числе после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.
«Семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала», — подтвердили правоохранители.
Напомним, недавно на Харьковщине пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой на поле — в восьми километрах от дома бабушки, к которой она приехала в гости вместе со своими родителями.
Кроме того, «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Хмельницким всю ночь искали исчезнувшую 5-летнюю девочку. Малышку нашли на дне пруда.
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