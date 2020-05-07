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«Можешь сам здесь жить, а я еду домой»: ровно 18 лет назад состоялся последний матч Лобановского (видео)

16:55 7 мая 2020 282
Валерий Лобановский
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Ровно 18 лет назад, 7 мая 2002 года, легендарный тренер Валерий Лобановский провел последний поединок в своей яркой карьере. Тогда «Динамо» играло в рамках чемпионата Украины в Запорожье против «Металлурга». Во время матча Валерий Васильевич перенес инсульт, а 13 мая его не стало.

«Тот день, 7 мая, когда в самом конце матча в Запорожье Лобановскому стало плохо, я помню до мельчайших подробностей. Как такое забыть… А ведь ничто, казалось, не предвещало беды. Разве что стояла страшная жара, а в конце встречи над стадионом в одно мгновение повисли черные тучи. Таких я еще никогда не видел. Поднялся сумасшедший ветер. Но игра проходила для нас как нельзя лучше: «Динамо» уверенно выигрывало. Шло уже добавленное арбитром время, и Лобановский решил сделать еще одну замену. Он повернулся ко мне: «Чубаров, зови Несмачного… «Андрей быстро переоделся и заменил Дмитрулина. И тут я слышу крик Толи Демьяненко: «Васильич, что с вами, Васильич?» Поворачиваюсь, а Лобановский откинулся на спинку скамейки, побледнел, глаза закатываются… Подбежал доктор Малюта и сразу же ухватил Лобановского за подбородок, пытаясь открыть ему рот и освободить язык. С трудом это удалось. Лобановский резко вдохнул. Глаза непонимающе смотрят вокруг: что происходит, где он? Малюта начал нашатырем натирать ему виски. Прямо к тренерской скамейке подъехала и «скорая». Измерили давление -- 230 на 120…

Вердикт медиков был категоричен: Лобановского нужно срочно везти в больницу. А Васильич тем временем уже пришел в себя. «Я возвращаюсь домой… Все! Мы едем в аэропорт и летим домой!» Подошел наш президент Игорь Суркис: «Валерий Васильевич, надо поехать в центр, а самолет нас будет ждать. Команда улетит другим. Вам нормализуют давление, и как только почувствуете себя лучше, мы тут же полетим. Надо полежать -- полежите». Лобановский с трудом согласился и сам поднялся в карету скорой помощи, категорически не желая ложиться на носилки.

В «скорой» встревоженный врач уговаривал его лечь, но он ни в какую. Тогда я взял Валерия Васильевича за ноги и с помощью врача все же уложил. «Что ты мне устраиваешь? Можешь сам здесь жить, а я еду домой», -- возмущался Лобановский. Приехали в больницу, забегали врачи. И вдруг Васильич произнес фразу, которая нас всех даже успокоила: «Ну, что твой Гавранчич? Шесть технико-тактических действий? Очень слабый». «Валерий Васильевич, а кто же второй гол забил?» Он ухмыльнулся: шучу, мол, шучу… Вскоре Васильич начал говорить какие-то непонятные слова, отдельные слоги, и врачи решили, что ему следует поспать.

На следующий день в Запорожье прилетели супруга Лобановского Аделаида Панкратьевна и светила нашей медицины, а меня сменил другой администратор «Динамо» -- Виктор Кашпур. Позже он рассказывал, что через два дня Васильич пришел в себя: «Почему я небритый?» Витя обрадовался, быстро принес бритву. Лобановский же посмотрел на него, как на незнакомого. «Васильич, а вы знаете, кто я?» «О, Максим Перепелица! А я тебя сразу и не узнал». Витя обрадовался, хотя Максимыча никогда раньше Лобановский так не называл. «Не надо, я завтра встану и сам побреюсь». Аделаида Панкратьевна дала ему поесть. «А где сок? Ты же знаешь, что я йогурт запиваю». Нашли, принесли. Потом вдруг резко подскочило давление, и произошло второе кровоизлияние. Сделали операцию, но она не помогла. Около семи часов вечера сердце остановилось, но его смогли запустить. Все облегченно вздохнули: слава Богу! Пять минут прислушивались -- работает. И снова остановка! Еще минут тридцать сражались за его жизнь. Разряд, ток, массаж… Все напрасно. 13 мая в 20:35 Валерия Лобановского не стало…", — рассказывал «ФАКТАМ» администратор «Динамо» Александр Чубаров, почти два десятилетия проработавший бок о бок с Валерием Лобановским.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице почтили память память Валерия Лобановского.

Фото ФК «Динамо»

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