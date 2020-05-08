Бебиситер: для детей медиков основана социальная платформа

Общество и люди

Для детей киевских медиков, родители которых сейчас вынуждены оставлять их дома, запущен бесплатный онлайн-проект «бебиситер». Каждый, кто находится на карантине, может на волонтерских началах присмотреть за ребенком медика, пока его отец или мать спасает жизни.

Идея заключается в том, чтобы соединить одну из насущных социальных потребностей врачей — потребность в уходе за детьми, которые во время карантина не посещают садик или школу, с ресурсом, который сейчас появился у многих киевлян. Ведь кто-то вынужден работать сверхурочно, оставляя надолго своего ребенка, а кто-то не знает, чем полезным себя занять.

«Что нужно ребенку? Помочь с уроками, напомнить, когда разогреть обед, поиграть, поговорить, дать совет, что делать в определенной бытовой ситуации. Просто „быть рядом“. И если действительно форс-мажор — вовремя его заметить! Что нужно родителям, чтобы нормально работать? Знать, что дома все в порядке! Что ребенок ухоженный, читает или рисует, а не гуляет без маски или „залипает“ в экран. Как говорится, „поел и в шапке“! Доктору будет легче работаться, зная, что когда он после смены вернется домой, то сможет отдохнуть, а не заниматься уроками или уборкой. А значит, он будет принимать правильные решения. По сути, спокойствие врача — это спасенные жизни киевлян», — рассказывает о проекте автор идеи, директор строительной компании, общественный деятель Виктория Попович.

Помощь может осуществляться как онлайн, с применением современных средств связи, так и при необходимости оффлайн — как традиционные услуги няни. Для этого волонтерами создана платформа https://babysitter-help.org, к которой может присоединиться каждый.

Инициаторы проекта уверены, что волонтеров будет немало. Люди осознают, что медики сейчас не только борются за жизнь конкретных больных, но и находятся на передовой защиты всего общества и каждого из его членов. В том числе тех, кто сейчас находится на добровольной самоизоляции.

«Общаясь с людьми, я слышала: хотел бы помочь медикам, но не знаю как. А знакомые врачи жаловались на то, что оставляют детей одних. Сначала мы так и помогали — предлагали родителям-медикам онлайн-уход, пока они на смене. Но скольким семьям мы с волонтерами можем помочь? Десяткам? А семей медиков в Киеве тысячи! И только кто-то узнавал, что коллега решил проблему таким образом, к нам стали поступать запросы и их количество значительно увеличилось! Поэтому я подумала: киевляне не раз доказывали свою высокую социальную ответственность и активность. Вспомните снежные заторы в 2013-м, Евромайдан, волонтерство для военных и тому подобное. Сейчас мы столкнулись с новым, не менее грозным вызовом, устоять перед которым можно только вместе. И нужно каждому предоставить возможность проявить гражданскую сознательность, благо современные технологии позволяют. Наша платформа предоставляет такую ​​возможность каждому, в частности, тому большинству, которое экономически пострадало от карантина. Ведь такое волонтерство не требует финансовых или материальных инвестиций — только время», — прокомментировала основатель проекта Виктория Попович.

Желающий принять участие в проекте должен зарегистрироваться, заполнить анкету и пройти собеседование. После этого он попадает в базу, где обезличенный (без имени, но со всеми другими данными) профайл сможет найти медицинский работник, который нуждается в помощи по уходу за ребенком.

Особенностью проекта является то, что его организаторы позаботились о безопасности. Ведь для многих родителей еще большой вопрос, что страшнее: оставить ребенка дома одного и звонить каждый час или позволить неизвестному человеку общаться с ним.

«Система дает возможность потенциальным бебиситерам и медикам встретиться в сети, пообщаться, присмотреться друг к другу. Если возникает взаимная симпатия и доверие, можно попробовать присмотреть за ребенком через нашу платформу. Конечно, мы позаботились о безопасности: онлайн-общение с ребенком будет записываться. Родители во время работы могут найти минутку и проконтролировать процесс», — объяснила принцип работы платформы Виктория Попович.

Такая платформа не заменит няню или, тем более, родителей. Но на няню у большинства медиков не хватает денег. В течение апреля многие из них подали заявления на увольнение: кто-то из-за нехватки защитных средств, а кто-то только потому, что некому было ухаживать за детьми.

Другие уже ощутили на себе все нюансы работы в авральном режиме и понимают, что после снятия карантина ничего не закончится — все только начнется. Ведь коронавирус никуда не денется, и минимум еще несколько месяцев будут очень тяжелыми — и для медицинской системы вообще, и для каждого медика в частности. А значит, проект «бебиситер» — длительный, и к нему приобщается все больше людей.

«Скоро каникулы, вряд ли родителям будет куда отправить детей летом. Лагеря — дорого, к родственникам — это транспорт, то есть все эти привычные форматы каникул под вопросом. Даже „лето на асфальте“ с прогулками-друзьями содержит опасность заражения, и медики это понимают как никто другой. Большинство детей проведут это время дома, и это следует осознать. Где без взрослых может произойти все что угодно — „незнакомец за дверью“, бытовая травма. В конце концов, умение различать ситуации, которые можно легко решить, осуществив „сопровождение“, и настоящие проблемы, когда надо дергать маму-папу во время работы, и отличает взрослое сознание от детского. Каждый адекватный человек может справиться — от студента до пенсионера», — уверена общественная активистка Виктория Попович.

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