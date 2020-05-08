Спорт

Стреляет и спасается от газовых атак: автор лучшего гола сезона в Англии загремел в армию (фото, видео)

Знаменитый полузащитник английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин точно надолго запомнит этот карантин во время пандемии коронавируса. Пока его звездные одноклубники в ожидании возобновления сезона в АПЛ коротают время на своих роскошных виллах и придумывают новые челленджы, 27-летний кореец на родине служит в армии. На полном серьезе. В эти дни футболист проходит курс молодого бойца на военной базе острова Чеджудо.

Победа сборной Южной Кореи на Азиатских играх-2018 освободила Сон Хын Мина от полноценной 21-месячной службы, но не от четырехнедельных военных сборов морского пехотинца.

Восстановившись в апреле от перелома руки и пройдя двухнедельный карантин, футболист по полной пашет в части, где пробудет до 17−18 мая.

А испытания Сон Хын Мину приходится проходить еще те. Это и рукопашный бой, и 30-километровые марш-броски в 40-килограммовом обмундировании, и стрельба. А еще — боевые учения с ядерным, биологическим, химическим и радиологическим оружием и даже обучение навыкам выживать во время газовой атаки. Солдат спит — служба идет. Это, похоже, не про Сона.

Морской пехотинец Сон Хын Мин

Правда, суровые армейские будни футболиста «Тоттенхэма» разбавила весточка с Туманного Альбиона. Гол Сон Хын Мина в ворота «Бернли» в матче 16-го тура признан самым красивым мячом английской премьер-лиги в сезоне-2019/2020 по итогам голосования болельщиков на сайте Би-би-си.

В одном из эпизодов кореец подобрал мяч недалеко от своей штрафной площадки и промчался с ним около 70 метров, попутно обыграв нескольких соперников, после чего не оставил шансов голкиперу. Не гол, а красавец!

Отметим, что чудо-мяч Сона набрал 28% голосов болельщиков, опередив точный удар нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ворота «Ньюкасла» (23%) и результативный «выстрел» полузащитника Кевина де Брюйне из «МанСити» в матче все с тем же «Ньюкаслом» (18%).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сон Хын Мин неумышленно нанес страшную травму сопернику.

Фото АР

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