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Экс-тренер легендарного Мухаммеда Али умер от осложнений коронавируса (фото)
Бывший тренер легендарного боксера Мухаммеда Али Джимми Гленн (на фото с легендой бокса) умер в возрасте 89 лет в США от осложнений, вызванных коронавирусом. COVID-19 был выявлен у Гленна, у которого были серьезные проблемы с почками, еще в апреле, после чего мужчину госпитализировали в одну из больниц Нью-Йорка.
«С глубокой печалью сообщаю всем, что рано утром мой отец Джимми Гленн скончался. Мой папа был энергичным человеком даже в свои 89 лет. Он ходил на работу по пять дней в неделю. Его состояние быстро ухудшилось за одну ночь, и, наконец, у его тела просто не осталось сил продолжать сражаться», — цитирует ABC News 39-летнего сына покойного — Адама, который тоже лечился от коронавируса.
Джимми Гленн с сыном Адамом
Отметим, что Джимми Гленн посвятил боксу более 70 лет своей жизни. Он сам был боксером-любителем, выиграв 14 из 16 боев. Самым знаменитым поединком Гленна стал бой с будущим олимпийским чемпионом и чемпионом мира в супертяжелом весе Флойдом Патерсоном, в котором Джимми проиграл решением судей, хотя несколько раз побывал в нокауте и сломал зуб. Позже Гленн стал катмэном Патерсона.
В 1970-х годах прошлого века Джимми открыл на Таймс-сквер в Нью-Йорке зал, который пользовался большой популярностью. Также Гленн был известен своим баром Jimmy’s Corner, гостями которого становились многие знаменитости. В частности, над кассовым аппаратом бара до сих пор висит кадр из фильма режиссера Мартина Скорсезе «Бешеный бык», главную роль в котором сыграл Роберт Де Ниро. Заключительная сцена картины была снята именно в Jimmy’s Corner.
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