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Происшествия

Мужчина устроил поножовщину в киевской больнице: первые детали жуткого происшествия

12:25 8 мая 2020 77
нож
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве в больнице скорой помощи случилось ЧП: пациент из отделения нейрохириругии напал с ножом на соседа по палате. До того как хулигана успели связать и обезвредить, он успел нанести жертве несколько глубоких порезов.

хулиган

Злоумышленника нейтрализировал наряд Муниципальной охраны Киева. Что стало причиной для конфликта, выясняется, но охрана особо отметила неадекватное состояние хулигана.

Пострадавшему оказали помощь.

Напомним, ранее под Киевом был задержан мужчина, ходивший по району с ножом и цеплявшийся к прохожим. До этого полиции удалось нейтрализовать хулигана, который явился в банк и размахивал ножом перед лицами посетителей.

Фото Муніципальна охорона/Facebook

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