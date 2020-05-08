«Это ошибка»: Зеленский отреагировал на отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

Политика

Президент Владимир Зеленский считает ошибкой решение Грузии отозвать из Киева посла для консультаций. Симметричных действий Украина предпринимать не будет. Об этом глава государства заявил, общаясь с журналистами в Луганской области.

Отзыв посла случился после того, как Зеленский трудоустроил Михеила Саакашвили в Нацсовет реформ. Сейчас Зеленский уверен, что назначение бывшего грузинского политика не испортит отношения Украины и Грузии.

«У нас с Грузией дружеские отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать на консультации нашего посла из Грузии. Мне кажется, что это (решение Грузии) — ошибка», — заявил Зеленский.

Зеленский настаивает, что каждая страна сама должна определяться с кадровой политикой. Президент уверен, что Грузия после консультаций согласится с такой позицией.

Грузия решила отозвать посла в Украине для консультаций после того, как бывший грузинский президент Михеил Саакашвили получил должность в Киеве. В Грузии Саакашвили вынесен заочный приговор. Дипломаты в Тбилиси дали понять, что не одобрят назначение экс-президента на высокий пост в Украине. Тем не менее 7 мая появился указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета Нацсовета реформ при украинском президенте.

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