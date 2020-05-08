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Политика

«Это ошибка»: Зеленский отреагировал на отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

13:31 8 мая 2020 283
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский считает ошибкой решение Грузии отозвать из Киева посла для консультаций. Симметричных действий Украина предпринимать не будет. Об этом глава государства заявил, общаясь с журналистами в Луганской области.

Отзыв посла случился после того, как Зеленский трудоустроил Михеила Саакашвили в Нацсовет реформ. Сейчас Зеленский уверен, что назначение бывшего грузинского политика не испортит отношения Украины и Грузии.

«У нас с Грузией дружеские отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать на консультации нашего посла из Грузии. Мне кажется, что это (решение Грузии) — ошибка», — заявил Зеленский.

Зеленский настаивает, что каждая страна сама должна определяться с кадровой политикой. Президент уверен, что Грузия после консультаций согласится с такой позицией.

Грузия решила отозвать посла в Украине для консультаций после того, как бывший грузинский президент Михеил Саакашвили получил должность в Киеве. В Грузии Саакашвили вынесен заочный приговор. Дипломаты в Тбилиси дали понять, что не одобрят назначение экс-президента на высокий пост в Украине. Тем не менее 7 мая появился указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета Нацсовета реформ при украинском президенте.

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