- 15:24 Стало известно, когда Рада может поставить точку в истории с "антиколомойским" законом
- 15:17 Сервисные центры МВД открываются после карантина: названа дата
- 15:04 «Папа лег рядом и начал ко мне лезть»: вскрылись новые детали о гибели 13-летней девочки под Одессой
- 14:42 Эксперты ВОЗ сделали неожиданное заявление о «родине» коронавируса
- 14:40 Министр Криклий и некоторые «слуги народа» протянули губительный для страны законопроект, – СМИ
- 14:34 Ломали ребра и вырывали ногти: под Харьковом двое мужчин зверски пытали подростка
- 14:32 Скандал вокруг назначения Саакашвили: украинские дипломаты обратились к грузинским коллегам
- 14:12 Лидеры ритейла избавляются от недобросовестных партнеров
- 14:11 День памяти и примирения: Зеленский на границе с Россией почтил память погибших
- 14:10 Глава "Энергоатома" высказался в поддержку нового энергобаланса
- 14:01 Убили и съели бывшего милиционера: харьковским каннибалам вынесли приговор
- 13:53 Известная писательница назвала Меган Маркл фальшивой, после чего ее обвинили в расизме
Глава "Энергоатома" высказался в поддержку нового энергобаланса
Исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин поддерживает принятый Кабмином энергетический баланс и считает его безопасным для эксплуатации энергоблоков. Об этом он заявил во время селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.
«Мы под такой баланс остановим три энергоблока, мы будем иметь ситуацию, когда все остальные энергоблоки будут работать на мощности, близкой к номинальному уровню. Мы, безусловно, готовы этот баланс выполнить, у нас нет никаких сомнений, что это полностью безопасное решение для эксплуатации энергоблоков. Что касается в целом ситуации, то мы поддерживаем и принимаем меры, которые принимают и Кабмин, и антикризисный штаб, и министерство для нас», — сказал он.
По словам Котина, пока первоочередной задачей является стабилизация работы энергорынка, в том числе стабилизация финансовой ситуации.
«В первую очередь нужна экономическая стабилизация на энергорынке для того, чтобы мы получали полный объем оплаты за нашу электроэнергию, который мы пускаем в энергосистему. Для нас есть вопрос сокращения нашего баланса, но в то же время это требование со стороны оператора, которое мы должны выполнять, и это приведет к стабилизации финансовой», — заявил он.
Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% - в 138 млрд кВт/ч. Новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике — это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, проведения ремонтных работ на АЭС, которые длительное время откладывали. А также оздоровление финансового состояния НАЭК «Энергоатом». В угольной энергетике — вынужденные остановки работы шахт и примерно 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалось из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, уменьшение потребления. В гидроэнергетике — существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровня воды в реках в связи с нехваткой осадков зимой и весной.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Папа лег рядом и начал ко мне лезть»: вскрылись новые детали о гибели 13-летней девочки под Одессой
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...