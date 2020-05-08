Стиль жизни

Когда делать стрижку и заключать договор: лунный календарь на 11–17 мая

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 11 по 17 мая 2020 года, когда лучше заключать сделки, ухаживать за собой и пересаживать растения, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова (о лунной диете на май 2020 года читайте здесь).

11 мая

Символ дня: паук

Характеристика: главная опасность дня — стать жертвой манипуляций непорядочных людей. Особенно осторожно нужно относиться к новым знакомствам.

Бизнес и финансы: не стоит начинать новые дела — они вряд ли будут успешными.

Личная жизнь: от общения с друзьями следует отказаться — любая мелочь может стать причиной конфликта.

Здоровье: стрессы могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами не только улучшат внешний вид, но и продлят жизнь.

Спорт: повышенная физическая активность может привести к травмам, поэтому спортом нужно заниматься без особого энтузиазма.

Дом, сад, огород: в этот день можно заниматься любыми домашними делами.

12 мая

Символ дня: орел, парящий в вышине

Характеристика: время духовного преобразования. Многие проблемы, которые отравляли жизнь, решатся как будто бы сами собой.

Бизнес и финансы: возможна серьезная прибыль в виде премии или повышения зарплаты.

Личная жизнь: необходимо пообщаться с родственниками, особенно это касается пожилых людей.

Здоровье: внимания потребует зрение — нельзя допускать перенапряжения. Не рекомендуется поднимать тяжести и долго сидеть за компьютером.

Уход за внешностью: уход за волосами лучше отложить на другой день.

Спорт: показаны занятия йогой.

Дом, сад, огород: замечательный день для уборки в саду и работы по дому.

13 мая

Символ дня: колесница

Характеристика: рекомендуется помогать тем, кто в этом нуждается, и заниматься благотворительностью.

Бизнес и финансы: можно проводить деловые переговоры.

Личная жизнь: позвонив давнему знакомому, к которому вы когда-то испытывали нежные чувства, дадите отношениям с ним второй шанс.

Здоровье: особого внимания потребует печень — как минимум необходимо исключить все факторы, которые могут нанести ей вред: жирные продукты, чрезмерное употребление лекарств и алкоголь.

Уход за внешностью: показаны массаж и контрастный душ.

Спорт: допустимы упражнения любой степени сложности.

Дом, сад, огород: хороший день для домашних хлопот.

14 мая

Символ дня: свиток

Характеристика: день усиления умственных способностей, благоприятный для научной деятельности, творческих занятий, обучения, передачи накопленного опыта.

Бизнес и финансы: не стоит назначать деловые переговоры, поскольку договоренности достичь не удастся. Плохо пойдет торговля.

Личная жизнь: ни в коем случае нельзя лгать близкому человеку: правда, выйдя наружу, может разрушить отношения.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может стать долговременной и изматывающей.

Уход за внешностью: от ухода за волосами необходимо отказаться.

Спорт: показаны интенсивные физические нагрузки, но тяжести все-таки лучше не поднимать.

Дом, сад, огород: не стоит заливать растения — рекомендуется умеренный полив. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.

15 мая

Символ дня: Химера

Характеристика: день повышенной агрессивности, когда главное — сохранять душевное спокойствие и равновесие.

Бизнес и финансы: время не подходит для реализации новых проектов — лучше довести до ума старые дела.

Личная жизнь: неосторожные слова могут навредить отношениям с близкими людьми.

Здоровье: ослабленный иммунитет может стать причиной как появления новых заболеваний, так и обострения старых.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.

Спорт: спортом рекомендуется заниматься на свежем воздухе — хотя бы при открытой двери на балкон.

Дом, сад, огород: поливать садовые и комнатные растения рекомендуется умеренно. Хорошее время для уборки в доме.

16 мая

Символ дня: утес

Характеристика: удача ждет тех, чья профессия связана с творчеством.

Бизнес и финансы: успешными обещают быть любые финансовые дела и проекты.

Личная жизнь: общаясь с людьми, необходимо быть очень осторожными с шутками — юмор может оказаться непонятым.

Здоровье: заболев, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, нужно немедленно обратиться за рекомендациями к врачу.

Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами в это время негативно скажутся как на внешнем виде, так и на здоровье.

Спорт: стоит избегать усиленной нагрузки, лучше всего подойдут йога и пилатес, желательно — на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами.

17 мая

Символ дня: черепаха

Характеристика: из-за недостатка энергии могут нахлынуть лень и апатия, не стоит им противиться — лучше заняться любимым делом, на него силы обязательно появятся.

Бизнес и финансы: день больше подходит для продаж, чем для покупок.

Личная жизнь: общение с любимым человеком может показаться скучным, поэтому важно помнить, что дело не в нем, а в звездах, которые, как говорится, так встали.

Здоровье: особого внимания потребуют уши — их необходимо беречь от простуды.

Уход за внешностью: стрижка и другие манипуляции с волосами на пользу внешности не пойдут.

Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — очень легко повредить корневую систему. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

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