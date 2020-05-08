Коронавирус повлиял: ФИФА утвердила революционное изменение в футболе

Спорт

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), в состав которого входят представители родоначальников футбола — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также ФИФА, одобрил предложение Международной федерации футбола о введении пяти замен по ходу матчей (вместо трех в основное время) до конца 2020 года.

Правда, чтобы избежать затяжки времени, одна команда в течение матча сможет лишь трижды прервать игру, чтобы поменять футболистов (плюс изменения в перерыве), сообщает официальный сайт ФИФА.

При этом неиспользованные замены останутся в распоряжении команд, если встреча перейдет в дополнительное время. Если же правила турнира предусматривают увеличение количества замен на одну для каждой команды после основного времени, то эта возможность будет сохранена, и участники смогут суммарно провести по шесть замен.

Важное уточнение: новое правило применимо для уже начавшихся и приостановленных турниров, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года.

Мера направлена на то, чтобы футболисты после длительной паузы в тренировках и при плотном графике игр не получали много травм.

Напомним, что практически все футбольные чемпионаты в Европе, кроме первенства Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса, а Евро-2020 и вовсе перенесен на 2021 год.

Первой из европейских топ-лиг 16 мая возобновит состязания немецкая бундеслига. Правда, все матчи чемпионата Германии будут проходить без зрителей. А на стадионы и прилегающие территории допустят не более 322 человек — футболистов, тренеров, представителей клубов, работников стадионов, журналистов и вещателей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названы даты возобновления состязаний в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



Фото Getty Images

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