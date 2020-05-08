26.76 / 27.03 28.72 / 29.21
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Коронавирус повлиял: ФИФА утвердила революционное изменение в футболе

16:19 8 мая 2020 60
Замены в футболе
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), в состав которого входят представители родоначальников футбола — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также ФИФА, одобрил предложение Международной федерации футбола о введении пяти замен по ходу матчей (вместо трех в основное время) до конца 2020 года.

Правда, чтобы избежать затяжки времени, одна команда в течение матча сможет лишь трижды прервать игру, чтобы поменять футболистов (плюс изменения в перерыве), сообщает официальный сайт ФИФА.

При этом неиспользованные замены останутся в распоряжении команд, если встреча перейдет в дополнительное время. Если же правила турнира предусматривают увеличение количества замен на одну для каждой команды после основного времени, то эта возможность будет сохранена, и участники смогут суммарно провести по шесть замен.

Важное уточнение: новое правило применимо для уже начавшихся и приостановленных турниров, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года.

Мера направлена на то, чтобы футболисты после длительной паузы в тренировках и при плотном графике игр не получали много травм.

Напомним, что практически все футбольные чемпионаты в Европе, кроме первенства Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса, а Евро-2020 и вовсе перенесен на 2021 год.

Первой из европейских топ-лиг 16 мая возобновит состязания немецкая бундеслига. Правда, все матчи чемпионата Германии будут проходить без зрителей. А на стадионы и прилегающие территории допустят не более 322 человек — футболистов, тренеров, представителей клубов, работников стадионов, журналистов и вещателей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названы даты возобновления состязаний в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Лукашенко очень раздражает Кремль, а коронавирус испортил триумф Путина, — Роман Цимбалюк

Протесты во Владикавказе

В России заговорили об угрозе голодных бунтов

Полиция

В Харькове офицеры полиции необычным способом похитили Volkswagen (фото)

погибшая под Одессой 13-летняя Алина

«Папа лег рядом и начал ко мне лезть»: вскрылись новые детали о гибели 13-летней девочки под Одессой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер