Спорт

Без рукопожатий и плевков: в мире стартовал еще один футбольный чемпионат (видео)

Несмотря на пандемию коронавируса в мире, стартовал еще один футбольный чемпионат. В пятницу, 8 мая, сыгран дебютный поединок в чемпионате Южной Кореи, который должен был начаться еще 29 февраля.

Понятное дело, в K-League существуют ограничения. Первым делом все сотрудники клубов и футболисты сдают тесты на коронавирус, а сами поединки проходят без зрителей. Кроме того, футболистам на поле запрещено плеваться, пожимать руки и даже разговаривать друг с другом, а персонал команд обязан носить медицинские маски и перчатки.

Отметим, что дебютный мяч в чемпионате Южной Кореи забил 41-летний форвард «Чонбук Хендэ Моторс» Ли Донь Гук, принесший на 84-й минуте своей команде победу над командой «Сувон Самсунг Блюуингз» — 1:0.

Кстати, автор победного мяча в свое время был одноклубником нынешнего наставника «Зари» Виктора Скрипника в немецком «Вердере» и провел 103 матча за сборную страны.

Напомним, что, кроме Южной Кореи, футбольные состязания проходят в Беларуси, Туркменистане и на Тайване. В ближайшие выходные стартует чемпионат Фарерских островов, а 16 мая возобновится немецкая бундеслига. Решение о судьбе чемпионата Украины пока не принято.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин служит в корейской армии.

Фото Twitter K League

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