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В банде были полицейские: в Одессе спецназ с погоней поймал угонщиков элитных авто (фото, видео)
В центре Одессы полиция с погоней ночью задержала участников банды угонщиков элитных автомобилей. На этот раз ворам не повезло: их выследили при очередном угоне, и за дело взялся отряд полиции специального назначения КОРД. Взяли на горячем и с поличным — угнанной иномаркой LexusGX 470. Напомним, на днях в Нацполиция заявила о громком задержании банды угонщиков машин премиум-класса, которая действовала на территории нескольких областей.
Как сообщили в одесской полиции, специализировались «любители чужих авто» на элитных BMW, Lexus, Toyota… С начала 2019 года оперативники задокументировали десяток угонов.
В банду входили шесть человек, в том числе нынешние и бывшие сотрудники полиции. Организатор и главарь — экс-майор полиции, ему помогал старший сын, действующий офицер полиции (он пока проходит в качестве свидетеля). Также задержаны младший сын организатора и соорганизатор, который ранее уже был судим.
Как стало известно «ФАКТАМ», материалы касательно действующего старшего лейтенанта полиции (сына организатора группы) направлены в ГБР. Тем временем его уволили со службы.
Роли участников группировки были распределены четко: организаторы планировали угоны, подбирали ключи и специальные электронные устройства для взлома замков в авто, двое их сообщников непосредственно угоняли машины. Еще двое заранее подбирали места для отстоя краденого.
В ходе ряда обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, изъято большое количество автомобильных номерных знаков, черновые записи, стартовые пакеты мобильных операторов, мобильные телефоны и другие доказательства их преступной деятельности. В частности, патроны к огнестрельному оружию.
Кроме того, правоохранителям удалось отыскать BMW Х5, угнанный этими «спецами» у одессита осенью прошлого года.
Как уточнили в прокуратуре, в ходе следственных действий разоблачен еще один подозреваемый, причастный к угону BMW Х5. Уже сообщено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством (ч. 4 ст. 289 УК Украины) трем участникам преступной группы. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании банды угонщиков в Киевской области.
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