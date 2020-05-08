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Форвард «Реала», махнувший на карантине к беременной подруге, сломал ногу (фото)
У форварда «Реала» Луки Йовича, за которого Королевский клуб прошлым летом заплатил «Айнтрахту» 60 млн евро, диагностирован перелом стопы.
«Во время сегодняшнего осмотра наш медицинский штаб выявил у Луки Йовича перелом пяточной кости правой стопы», — говорится в сообщении мадридского клуба.
По информации издания Marca, 22-летний сербский нападающий умудрился накануне сломать ногу после возвращения в Испанию, тренируясь дома.
Напомним, что недавно Йович оказался в центре скандала. После того, как чемпионат Испании был приостановлен из-за коронавируса, форвард сборной Сербии улетел в Белград с разрешения клуба к своей беременной подруге Софии, но не стал соблюдать обязательный режим самоизоляции и был задержан полицией. По информации СМИ, возможное наказание футболиста варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трех лет лишения свободы.
Несколько дней назад Лука Йович вернулся из Белграда в Мадрид на частном самолете, поскольку «Реал» уже приступил к тренировкам. Понятное дело, без Йовича.
Отметим, что сербский талант не впервые оказался на первых полосах газет отнюдь не из-за футбольных достижений. Достаточно вспомнить, что ради своей нынешней возлюбленной — сербской модели Софии Милошевич — Йович в прошлом году бросил маму своего 7-месячного сына Давида. Кстати, как утверждает издание The Sun, нынешняя возлюбленная Йовича ранее встречалась с другими футболистами — Адемом Ляичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем.
Девушка Луки Йовича — сербская модель София Милошевич
Добавим, что в нынешнем сезоне Йович сыграл за «Реал» в чемпионате Испании 15 матчей, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана согласился играть за сборную Алжира.
Фото Twitter ФК «Реал», Instagram132
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