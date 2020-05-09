Мир

Проживающая в американском городе Колумбус Аринда Сторм Уивер зарабатывает на жизнь необычным способом. 58-летняя пенсионерка снимает и продает видео своих необыкновенно длинных ногтей. 10-минутный ролик на заказ стоит 14 долларов. И у нее нет отбоя от клиентов-фетишистов. Аринда говорит, что это намного лучше и приличнее, чем сниматься в порно.

Наибольшим спросом пользуются ногти на ногах. Но пенсионерка также может похвастаться и впечатляющими «ручными» ногтями.

Уивер отрастила длинные ногти после того, как в 2006 году перенесла рак молочной железы и двойную мастэктомию. Она начала вести блог о борьбе с раком и опубликовала несколько фотографий в сети. Женщина была потрясена, когда к ней начали приходить просьбы от незнакомых людей сделать видео, в котором она что-то делала бы своими ногтями — к примеру, постучать ими по земле, покатать мячик или «полопать» пузырчатую пленку.

«Я и понятия не имела, что существует мир фетишистов ногтей», — признается американка. Через два года, наладив свой бизнес, она бросила работу менеджера по работе с клиентами, так как новое занятие позволяло жить безбедно. Ее фанаты рассредоточены по всему миру.

Правда, как пишет издание Metro, Аринда признается, что существуют некоторые неудобства. Так, она не может носить закрытую обувь и туфли на каблуках — только шлепанцы и босоножки. Она также не в состоянии бегать и даже быстро ходить. Женщина называет себя LNB (Long Nail Beauty — «красавица с длинными ногтями»).

Впрочем, у Аринды далеко не самые длинные ногти в мире. Мировой рекорд по длине ногтей на руках принадлежит, как писали «ФАКТЫ», американке, которая отрастила их до совокупной длины 576,4 сантиметра.



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