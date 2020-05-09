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Макгрегор замахнулся на поединок с легендой бокса (фото)
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может провести второй в карьере поединок по правилам бокса. Бывший чемпион мира в шести весовых категориях мексиканец Оскар Де Ла Хойя бросил вызов Конору, причем сделал это в довольно резкой форме.
«Два раунда, брат. Моя особенность состоит в том, что я всегда выхожу на ринг убивать соперника. С удовольствием слежу за Макгрегором в октагоне и очень уважаю его. Но бокс — это совершенно другое дело», — приводит слова 47-летнего Де Ла Хойи, который сейчас является промоутером, сайт Boxing Scene.
В подобных случаях Макгрегор не медлит с ответом, так же он поступил и на этот раз. «Я принимаю твой вызов», — написал ирландец на своей странице в Twitter.
I accept your challenge, Oscar de la Hoya.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020
Отметим, что свой предыдущий поединок по правилам бокса Конор провел в августе 2017-го, проиграв техническим нокаутом в десятом раунде непобедимому Флойду Мэйвезеру-младшему. Что касается Де Ла Хойи, являющимся олимпийским чемпионом Барселоны-1992, то последний раз мексиканец выходил в ринг в декабре 2008-го, проиграв филиппинцу Мэнни Пакьяо.
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