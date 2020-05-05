Битва титанов: в Лас-Вегасе пройдет «самый тяжелый» поединок в истории бокса (фото)

Спорт

Знакомый поклонникам культового сериала «Игра престолов» по роли Григора «Горы» Клигана исландский силач Хафтор Бьернссон, установивший недавно мировой рекорд в 501 кг в становой тяге, анонсировал боксерский поединок со своим участием, который уже успели окрестить «битвой титанов».

Соперником Горы станет богатырь Эдди «Зверь» Холл из Великобритании. Бой, который станет «самым тяжелым» в истории бокса (вес Бьернссона составляет 200 кг, а Холла — 164 кг), запланирован на сентябрь 2021 года и пройдет в Лас-Вегасе.

«Гора против Зверя. Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно подготовке к этому бою. Я не могу дождаться, когда моя семья будет рядом, когда я брошу вниз своего Эдди. Я иду за тобой, Холл», — написал Хафтор на своей странице в Instagram, прикрепив афишу поединка.

Отметим, что оба богатыря имеют титулы сильнейшего человека планеты. Холлу не было равных в 2017 году в Ботсване, а Бьернссон завоевал почетный трофей в 2018-м на Филиппинах.

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