26.86 / 27.15 28.96 / 29.49
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Битва титанов: в Лас-Вегасе пройдет «самый тяжелый» поединок в истории бокса (фото)

13:49 5 мая 2020 354
Эдди Холл&nbsp;— Хафтор Бьернссон
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Знакомый поклонникам культового сериала «Игра престолов» по роли Григора «Горы» Клигана исландский силач Хафтор Бьернссон, установивший недавно мировой рекорд в 501 кг в становой тяге, анонсировал боксерский поединок со своим участием, который уже успели окрестить «битвой титанов».

Соперником Горы станет богатырь Эдди «Зверь» Холл из Великобритании. Бой, который станет «самым тяжелым» в истории бокса (вес Бьернссона составляет 200 кг, а Холла — 164 кг), запланирован на сентябрь 2021 года и пройдет в Лас-Вегасе.

«Гора против Зверя. Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно подготовке к этому бою. Я не могу дождаться, когда моя семья будет рядом, когда я брошу вниз своего Эдди. Я иду за тобой, Холл», — написал Хафтор на своей странице в Instagram, прикрепив афишу поединка.

Отметим, что оба богатыря имеют титулы сильнейшего человека планеты. Холлу не было равных в 2017 году в Ботсване, а Бьернссон завоевал почетный трофей в 2018-м на Филиппинах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый Флойд Мэйвезер хочет провести бои по правилам бокса со звездами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержанные

Подростки устроили жуткий погром в магазине из-за алкоголя

Дом, где жила девочка

Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: выяснилась новая информация о семье ребенка

Билл Гейтс

«Даже я, предвидевший пандемию, поражен масштабами ущерба», — Билл Гейтс

в супермаркете

Вспышку коронавируса зафиксировали в супермаркете в Сумах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер