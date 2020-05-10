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Спорт

«Чертов зверюга»: легендарный Тайсон отвесил комплимент Ломаченко (фото)

10:01 10 мая 2020
Василий Ломаченко и Майк Тайсон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Действующий чемпион в легком весе по версиям WBA, WBO, журнала The Ring и WBC Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), которого недавно вместе с Александром Усиком внесли в базу «Миротворца», включен в список пяти самых быстрых боксеров в истории по версии WBC.

Всемирный боксерский совет на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором компанию украинскому боксеру составили еще четыре «живчика» — британец Амир Хан, а также американцы Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс-младший и погибший в прошлом году под колесами автомобиля Пернелл Уитакер.

Кстати, мастерство и быстроту Василия Ломаченко оценил легендарный Майк Тайсон, упомянувший украинца в числе самых любимых своих боксеров.

«Я уважаю Тайсона Фьюри, уважаю Деонтея Уайлдера. Я уважаю всех этих парней. Также Энди Руиса, этого парня по фамилии Ломаченко — он чертов зверюга, чувак. Он мастер, который словно танцует. Еще есть Джервонта Дэвис. Есть немало парней, которые являются хорошими бойцами», — отметил Майк Тайсон в своем подкасте Hotboxin'.

Напомним, что Василий Ломаченко должен был провести 30 мая в Нью-Йорке объединительный бой с обладателем титула IBF американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом), но поединок, как и другие состязания на профиринге, отменили из-за пандемии коронавируса в мире.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко рассказал о своем отношении к россиянам.

Фото Instagram WBC

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