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Происшествия

Пираты похитили украинца у побережья Африки

7:40 10 мая 2020
судно
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

У берегов Экваториальной Гвинеи пираты напали на грузовое судно и захватили в заложники двух членов экипажа. По предварительной информации, в пиратский плен попали гражданин Украины и россиянин. Атака была совершена возле портового города Малаго в Гвинейском заливе, где пираты особенно активны.

В момент нападения пиратов судно стояло на якоре, а пираты сумели незаметно подобраться на моторной лодке. После инцидента судну пришлось вернуться в порт.

карта

Как сообщает Marinetraffic, судно Rio Mitong было построено в 1989 году и ходит под флагом Коморских островов. В Гвинейском заливе судно выполняет перевозки с июня 2019 года.

Подозрительный моторный катер, предположительно пиратский, ранее был замечен возле других регионов в Западной Африке: у берегов Габона, неподалеку от Камеруна. Представители местных охранных фирм говорят, что в последнее время растет число инцидентов, связанных с нападением на суда и похищением людей ради выкупа.

Напомним, ранее в том же Гвинейском заливе пираты напали на судно Tommi Ritscher и похитили гражданина Украины. До этого были похищены семеро украинцев с судна Talia F.

Фото marinetraffic.com

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