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Футболист задушил своего 5-летнего сына, заразившегося COVID-19 (фото)
Футболист клуба четвертого турецкого дивизиона «Бурса Йылдырымспор» Джевхер Токташ, в свое время выступавший в местной суперлиге, признался, что задушил в больнице своего 5-летнего сына, который заболел коронавирусом.
Как сообщает Daily Sabah, 23 апреля футболист привез пятилетнего Касыма в местную больницу с кашлем и высокой температурой. Врачи поместили мальчика с характерными признаками коронавируса и его отца на карантин. В тот же день Токташ позвал в палату врача и сказал, что сыну тяжело дышать. Касыма срочно доставили в реанимацию, где он скончался менее чем через два часа.
Поскольку затруднение дыхания — частый признак при заболевании COVID-19, то врачи сочли смерть мальчика от удушья обычным явлением. Но через 11 дней после произошедшего Токташ, у которого есть старший сын, отправился в полицейский участок, чтобы признаться в своем преступлении. Футболист рассказал, что задушил своего сына подушкой, когда они находились одни в палате.
«Я прижал подушку к лицу сына, который лежал на спине. Я давил на нее в течение 15 минут и не отпускал. Все это время мой сын вырывался. Когда он перестал двигаться, я поднял подушку. После этого я позвал врачей, чтобы отвести от себя любые подозрения.
Я никогда не любил своего младшего сына. Не знаю, почему так. Единственная причина, по которой я убил его в тот день, заключается в том, что он мне не нравился. У меня нет никаких проблем с психикой", — сказал 32-летний Джевхер Токташ в полиции.
Джевхер Токташ с сыном Касымом
После сделанного признания Токташ был арестован и отправлен в тюрьму. Вскоре он предстанет перед судом за «убийство близкого родственника», наказуемое вплоть до пожизненного заключения. Власти уже эксгумировали тело мальчика для проведения экспертизы.
Ужас ситуации еще и в том, что прежде, чем пойти в полицию, футболист-убийца выставил фото могилы сына в соцсетях.
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Фото dailysabah.com772
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