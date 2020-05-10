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Происшествия

В Харькове 10 экипажей полиции гонялись за пьяным водителем (видео)

13:33 10 мая 2020
полиция
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харькове десять автомобилей полиции более часа гонялись за водителем-нарушителем. Как сообщают очевидцы в соцсетях, сначала мужчину остановили за пьяную езду, но, в отличие от других подобных случаев, даже на алкотестере проверить не успели. Пока патрульные оформляли протокол, автовладелец сбежал. Полиции не оставалось ничего другого, как пуститься в погоню.

Видео содержит ненормативную лексику

По предварительным данным, при побеге водитель травмировал полицейского, зацепив его автомобилем. Водителя-неадеквата видели в нескольких районах города, а потом, по всей видимости, он вырулил на Окружную дорогу, и там его след потерялся.

Свидетели говорят, что полицейские не смогли догнать нарушителя, поскольку у ряда экипажей закончился бензин.

Напомним, в Киеве в ночь на 10 мая патрульные также ловили пьяного водителя, но на этот раз мотоциклиста. При попытке задержания мотоциклист сломал ногу полицейскому.

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