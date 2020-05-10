Спорт

Капитан «Манчестер Юнайтед» стал отцом через 9 месяцев после переезда на «Олд Траффорд» (фото)

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр, ставший в прошлом году самым дорогим защитником в истории футбола, на своей странице в Instagram сообщил о пополнении в семье.

Подруга 27-летнего футболиста — Ферн Хокинс (на фото с Харри) — родила игроку дочь, которую счастливые родители назвали Пайпер Роуз.

«Добро пожаловать в этот безумный мир, малышка», — подписал фото Харри Магуайр.

«Поздравляю, Большой Х», — написал в комментариях капитан сборной Англии Харри Кейн.

Кстати, дочь Магуайра родилась ровно через 9 месяцев после перехода футболиста в «МЮ» из «Лестера».

Примечательно, что первая дочь пары Лилли Сэйнт появилась на свет в апреле прошлого года, спустя 9 месяцев после одного из самых значимых матчей в карьере футболиста сборной Англии — победы в серии пенальти над Колумбией на ЧМ-2018.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самая сексуальная футболистка мира Алекс Морган стала матерью.

Фото Instagram

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