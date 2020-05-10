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- 13:59 Как забыть про оскорбления? В Украине указали на проблемный момент между Зеленским и Саакашвили
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Как забыть про оскорбления? В Украине указали на проблемный момент между Зеленским и Саакашвили
Назначая Михеила Саакашвили в Нацсовет реформ, президент Владимир Зеленский, возможно, надеялся, что грузинский политик забудет обиды. Но оскорбительные шутки «Квартала 95» над Саакашвили не из тех, что быстро забываются. Об этом в комментарии «ФАКТАМ» заявил шоумен и в прошлом дипломат Дмитрий Чекалкин.
«Вспомним, как Зеленский высмеивал Саакашвили, когда в 30 километрах от Тбилиси стояли русские танки, когда грузинского президента называли „Михо гамарж… ой“, изображали стоящим на коленях перед „дядей Сэмом“, обвиняли, что он украл американские деньги. Как Зеленский изображал Саакашвили наркоманом — после пересечения границы из Польши. Есть устоявшийся образ грузина как гордого человека — как можно простить такие издевательства?» — недоумевает Чекалкин.
Кроме мотивов Зеленского, для бывшего дипломата остается загадкой и логика поведения самого Саакашвили. «Сейчас Саакашвили прощает им эти оскорбления, подлизывается, называет Зеленского великим лидером. Для меня это — вызов человеческому достоинству, оскорбление здравого смысла», — подытожил бывший дипломат.
Напомним, назначение Саакашвили обернулось для Украины напряжением в отношениях с Грузией. В Тбилиси напомнили, что заочно вынесли приговор Саакашвили. После появления указа Зеленского о назначении грузинского политика в Нацсовет реформ, Грузия отозвала для консультаций посла из Киева. Тбилиси требует экстрадиции Саакашвили на родину.460
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