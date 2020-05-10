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Мир

В России в "Бессмертный полк" записали ближайшего соратника Гитлера

15:04 10 мая 2020
гиммлер
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В России противники «победобесия» нашли оригинальный способ борьбы. Сначала им удалось записать в реестр ветеранов Челябинска Адольфа Гитлера. Теперь в базу «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону «просочился» ближайший соратник Гитлера рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.

В заявке о пополнении базы «Бессмертного полка» фото Гиммлера было подписано как «Алексеев Василий Михайлович». Выдуманному «Алексееву» указали звание полковника, а даты рождения и смерти вписали наугад. Страницу Алексеева-Гиммлера уже удалили.

гиммлер

Напомним, ранее в базу «Бессмертный полк» шутники внесли обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха под именем Романа Герданова.

Фото wikipedia.org

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