- 16:09 «Наркотиков переела»: Бочкарева на танке взбесила россиян
- 16:09 Футболисты и тренеры «Динамо» сдали тесты на коронавирус: известны результаты
- 15:59 На Виннитчине в жутком ДТП погибли военнослужащие: опубликованы фото
- 15:29 Язык застрял в консервной банке: в Днепре провели необычную спасательную операцию
- 15:29 Капитан «Манчестер Юнайтед» стал отцом через 9 месяцев после переезда на «Олд Траффорд»
- 15:20 Можем снять маски к концу лета, а можем не снять и до конца года, — Ляшко
- 15:04 В России в "Бессмертный полк" записали ближайшего соратника Гитлера
- 14:37 Ограничение выезда украинцев за границу: в МИДе дали разъяснения
- 14:29 В Ивано-Франковске умер заразившийся коронавирусом главврач станции скорой помощи
- 14:25 Украинские звезды поздравили матерей с праздником и поделились старыми фото
- 14:02 Таких в мире всего 25: Конор Макгрегор похвастался дорогущими часами
- 13:59 Как забыть про оскорбления? В Украине указали на проблемный момент между Зеленским и Саакашвили
Футболисты и тренеры «Динамо» сдали тесты на коронавирус: известны результаты (фото)
Игроки и тренеры киевского «Динамо», ранее узнавшего соперника в полуфинале Кубка Украины, перед возобновлением тренировочного процесса прошли тестирование на COVID-19. Результаты тестов у всех отрицательные, все здоровы и готовы к тренировкам, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».
«На протяжении двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19, суммарно 60 тестов. Мы получили результаты, все они отрицательные.
В дальнейшем мы будем следовать регламенту относительно этого вопроса, который должна утвердить УАФ. Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем", — заявил врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун.
Напомним, что утвержденное Кабинетом министров послабление карантина с 11 мая позволит «бело-синим» с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемиологических норм возобновить командные тренировки у себя на базе в Конче-Заспе.
Пока же полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд прокомментировал слухи, которые связывали его с турецким «Трабзонспором».
«Не верьте всему, что читаете. Мое будущее в Киеве», — написал датчанин в Instagram.
Перед возобновлением состязаний в УПЛ (в конце мая или в начале июня) команда Алексея Михайличенко занимает третье место, на 13 очков отставая от «Шахтера» и идя вровень с «Зарей».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первый украинский футболист сдал положительный тест на коронавирус.
Фото ФК «Динамо»24
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.