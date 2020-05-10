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Спорт

Футболисты и тренеры «Динамо» сдали тесты на коронавирус: известны результаты (фото)

16:09 10 мая 2020
Динамо Киев
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Игроки и тренеры киевского «Динамо», ранее узнавшего соперника в полуфинале Кубка Украины, перед возобновлением тренировочного процесса прошли тестирование на COVID-19. Результаты тестов у всех отрицательные, все здоровы и готовы к тренировкам, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

«На протяжении двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19, суммарно 60 тестов. Мы получили результаты, все они отрицательные.

В дальнейшем мы будем следовать регламенту относительно этого вопроса, который должна утвердить УАФ. Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем", — заявил врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун.

Напомним, что утвержденное Кабинетом министров послабление карантина с 11 мая позволит «бело-синим» с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемиологических норм возобновить командные тренировки у себя на базе в Конче-Заспе.

Пока же полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд прокомментировал слухи, которые связывали его с турецким «Трабзонспором».

«Не верьте всему, что читаете. Мое будущее в Киеве», — написал датчанин в Instagram.

Перед возобновлением состязаний в УПЛ (в конце мая или в начале июня) команда Алексея Михайличенко занимает третье место, на 13 очков отставая от «Шахтера» и идя вровень с «Зарей».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первый украинский футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Фото ФК «Динамо»

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