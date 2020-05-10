Ляшко назвал новую дату открытия метро

Украина

Главным условием открытия метро в Киеве, Харькове и Днепре является отсутствие роста численности больных COVID-19 в течение 10 дней подряд. Напомним, в офисе президента Украины считают, что метрополитены в Киеве, Днепре и Харькове возобновят работу не ранее, чем в начале июля 2020 года.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко в интервью РБК-Украина, допускается лишь прирост по 5 человек в каждой области, что будет означать спад эпидемии.

Вместе с тем главный санврач дал понять, что сроки могут сдвинуть из экономических соображений.

«Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать», — подчеркнул главный санитарный врач.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес, долго отказывавшийся закрывать метро на карантин в связи с пандемией коронавируса, готов запустить метрополитен уже с 12 мая.

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